[1] 朱佳天,沈博文,赖夏鹏,等. 改性石墨毡电极对浓差电池协同处理电镀污泥和盐酸酸洗废液效果的影响探究[J].环境污染与防治,2022,44(3):307.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):307.
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 改性石墨毡电极对浓差电池协同处理电镀污泥和盐酸酸洗废液效果的影响探究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
307
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 朱佳天沈博文赖夏鹏孙盼胡勤海
 浙江大学环境与资源学院，环境生态研究所，浙江 杭州 310000
关键词:
 改性石墨毡电极电镀污泥盐酸酸洗废液浓差电池重金属去除率资源化
文献标志码:
A
摘要:
 采用单纯加热处理、单纯丙酮浸泡处理以及加热+丙酮浸泡全处理等3种方式对石墨毡电极进行改性。利用X射线光电子能谱（XPS）、透射电子显微镜（TEM）对改性前后的石墨毡电极进行表征分析，并构建相应浓差电池协同处理电镀污泥和盐酸酸洗废液，考察浓差电池电化学性能及重金属去除能力。结果表明，加热+丙酮浸泡全处理相比单一处理，改性石墨毡电极表面更光滑，电极纤维排列整齐度更高，电极表面的O/C更低，表面附着污染物更少；其构建的浓差电池重金属综合去除率更高，可达57.12%，电池最大功率密度可达10.13 W/m2

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更新日期/Last Update: 2022-06-06