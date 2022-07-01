采用单纯加热处理、单纯丙酮浸泡处理以及加热+丙酮浸泡全处理等3种方式对石墨毡电极进行改性。利用X射线光电子能谱（XPS）、透射电子显微镜（TEM）对改性前后的石墨毡电极进行表征分析，并构建相应浓差电池协同处理电镀污泥和盐酸酸洗废液，考察浓差电池电化学性能及重金属去除能力。结果表明，加热+丙酮浸泡全处理相比单一处理，改性石墨毡电极表面更光滑，电极纤维排列整齐度更高，电极表面的O/C更低，表面附着污染物更少；其构建的浓差电池重金属综合去除率更高，可达57.12%，电池最大功率密度可达10.13 W/m2。