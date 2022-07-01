[1] 黄晓慧,王红涛,崔文全,等. 温度层结对城市街区流场及污染物扩散影响的数值模拟研究[J].环境污染与防治,2022,44(3):330.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):330.
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 温度层结对城市街区流场及污染物扩散影响的数值模拟研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
330
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 黄晓慧王红涛崔文全高利珍
 1.太原理工大学环境科学与工程学院，山西 太原 030024；2.山西大地环境投资控股有限公司，山西 太原 030002
关键词:
 城市街区数值模拟不稳定温度层结污染物扩散
文献标志码:
A
摘要:
 采用标准k-ε湍流模型研究了温度层结对三维街区流场和污染物扩散的影响。结果表明，温度层结对街区流场和污染物均有一定影响。随着不稳定性的增加，气流涡旋中心向地面靠近。中性温度层结下，污染物随着街区内的涡旋先向背风侧迁移，然后主要随气流向下游迁移，很少向上游街区迁移。而不稳定温度层结下，上游街区污染物浓度也随之增加。根据污染物通量分析可知，建筑物顶面污染物的湍流通量均为正值，且随着不稳定性的增加而显著增加，湍流在污染物扩散过程中起着积极的主导作用。建筑物侧面污染物的横向传输主要是由对流运动主导，湍流输送作用相对较小。

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更新日期/Last Update: 2022-06-07