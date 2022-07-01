采用标准k-ε湍流模型研究了温度层结对三维街区流场和污染物扩散的影响。结果表明，温度层结对街区流场和污染物均有一定影响。随着不稳定性的增加，气流涡旋中心向地面靠近。中性温度层结下，污染物随着街区内的涡旋先向背风侧迁移，然后主要随气流向下游迁移，很少向上游街区迁移。而不稳定温度层结下，上游街区污染物浓度也随之增加。根据污染物通量分析可知，建筑物顶面污染物的湍流通量均为正值，且随着不稳定性的增加而显著增加，湍流在污染物扩散过程中起着积极的主导作用。建筑物侧面污染物的横向传输主要是由对流运动主导，湍流输送作用相对较小。