电解锌冶炼废渣收集、转移、贮存与利用处置过程的环境管理是困扰铅锌冶炼行业的瓶颈问题之一。对典型电解锌冶炼各工艺段废渣及原矿中的重金属组成与赋存形态进行了研究，并在此基础上研究了废渣的环境效应和生物有效性。结果表明，典型电解锌冶炼原矿中存在高含量的Zn、Pb等重金属元素，各工艺段废渣中Zn、Pb、Cd和Mn等元素含量较高，且Mn、Zn、Cd大量以可交换态存在，生物有效性也较高，Pb以可还原态和残渣态为主。焙烧工艺段废渣中硅酸盐含量较高而电解工艺段废渣中硫酸盐含量较高。焙烧工艺段废渣中的Zn，浸出工艺段废渣中的Mn、Ni、Zn、Cd，净化工艺段废渣中的Mn、Ni、Zn、Cu、Cd和电解工艺段废渣中的Mn、Cd具有突出环境风险。