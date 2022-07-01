基于2017―2019年江苏省380个省级考核断面(以下简称省考断面)的水质数据，以COD、氨氮和TP为研究因子，探讨了江苏省内太湖流域、长江流域中除太湖流域地区（以下简称长江流域）和淮河流域主汛期前后水质变化趋势，以期为主汛期河湖水质保障提供科学支撑。结果表明：380个省考断面中，约60%的断面在主汛期水质指标浓度升高，其中氨氮和TP增幅较大；依据《地表水环境质量标准》（GB 3838―2002），2017―2019年主汛期省考断面中优于Ⅲ类标准的断面比例，相较于主汛期前分别降低了12.1、7.4、8.1百分点，劣于Ⅴ类标准的断面比例分别增加了1.4、0.3、4.6百分点；太湖流域主汛期水质有所波动，其中氨氮略有下降，COD、TP分别增加11.8%、8.5%；长江流域主汛期整体水质好转，COD、氨氮和TP分别下降1.4%、1.2%、16.6%；淮河流域主汛期水质恶化形势明显，氨氮、COD和TP增幅分别达74.9%、9.9%、17.8%；为保障汛期水环境质量，提升汛期水环境抗风险能力，建议从完善城镇污水管网、控制农业面源污染、监控上游来水和强化汛期水质保障等方面加强管控。