[1] 贾存珍,李智颖,葛蔚,等. 溴系阻燃剂生产厂周边土壤中多溴联苯醚的污染特征与源解析[J].环境污染与防治,2022,44(3):356.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):356.
点击复制

 溴系阻燃剂生产厂周边土壤中多溴联苯醚的污染特征与源解析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
356
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 贾存珍李智颖葛蔚陈清华吴娟柴超
 1.青岛农业大学资源与环境学院，山东 青岛 266109；2.青岛农业大学生命科学学院，山东 青岛 266109
关键词:
 多溴联苯醚土壤污染特征源解析风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 采集了山东潍坊某溴系阻燃剂生产厂周边表层土壤样品，分析了土壤中14种多溴联苯醚(PBDEs)的含量、组成和分布特征，并进行了来源解析和致癌风险评价。结果表明，道路土壤中14种PBDEs总质量浓度∑14PBDEs)为1 513.56~6 303.74 ng/g，平均值为3 515.43 ng/g，农田土壤中∑14PBDEs低于道路土壤。与国内外其他区域相比，该生产厂周边土壤PBDEs处于中高污染水平。土壤中的PBDEs主要为十溴联苯醚（BDE209）、2,2’,3,4,4’-五溴联苯醚（BDE85）和2,2’,3,4,4’,5’-六溴联苯醚（BDE138），占比分别为44.9%、17.3%和16.7%。道路土壤中PBDEs总体上呈现随距离增加而降低的趋势，南部土壤中∑14PBDEs最高。在PBDEs组成上，西部和北部土壤中BDE209比例高，而南部土壤中低溴联苯醚比例相对较高。生产厂周边土壤中的PBDEs主要来源于BDE209的生产、脱溴和五溴联苯醚工业品的排放，对周边人群存在潜在致癌风险。

相似文献/References:

[1]郭小青,葛青,陈丽春,等.超声波辅助萃取测定土壤中有机物结合态和硫化物结合态镉的研究[J].环境污染与防治,2014,(5网):4.
[2]白雪,邵超峰,陆文涛,等.工业企业集聚区周边土壤环境质量综合评价指标体系与分区管理对策研究[J].环境污染与防治,2014,(9):93.
[3]岑慧贤 王树功 仇荣亮 马灵芳.模拟酸雨对土壤盐基离子的淋溶释放影响[J].环境污染与防治,2001,(1):13.
[4]陈西平.三峡库区农田径流污染情势分析及对策[J].环境污染与防治,1992,(5):31.
[5]徐 进 陆贻通.氟乐灵在土壤中的残留与降解[J].环境污染与防治,1989,(3):9.
[6]金学根 韩志福 陆遐南.石墨炉原子吸收法直接测定土壤中的镉[J].环境污染与防治,1989,(3):39.
[7]李 雄 徐迪民 赵由才等.生活垃圾填埋场封场后种植植物中重金属迁移研究[J].环境污染与防治,2006,(9):641.
[8]刘永红　叶发兵　岳霞丽等.pH及Zn2+对土壤和铁、铝氧化物吸附苄嘧磺隆的影响[J].环境污染与防治,2006,(9):649.
[9]段华波　黄启飞　王　琪等.土壤有机物污染控制标准制订的方法学研究[J].环境污染与防治,2007,(1):70.
[10]王　利　陈振楼　许世远等.上海市延安高架道路绿地土壤与沿线灰尘中铅的分布特征[J].环境污染与防治,2007,(2):132.

更新日期/Last Update: 2022-06-07