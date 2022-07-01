[1] 张晓婕,卢仁杰,张健,等. 阳澄湖水质总氮浓度时空变化特征及影响因子分析[J].环境污染与防治,2022,44(3):374.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):374.
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 阳澄湖水质总氮浓度时空变化特征及影响因子分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
374
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 张晓婕卢仁杰张健黄佳慧薛媛媛
 1.博埃纳环境工程（苏州）有限公司，江苏 苏州 215128；2.江苏省苏州环境监测中心，江苏 苏州 215004；3.北京市生态环境监测中心，北京 100048
关键词:
 阳澄湖时空分布哨兵-2A卫星影响因子
文献标志码:
A
摘要:
 为了解阳澄湖水质总氮浓度时空分布特征，2015―2019年对阳澄湖水质总氮进行了逐月监测，并利用地理信息系统和卫星遥感反演等技术，对社会经济、七浦塘引水、水产养殖、重点工程、气象条件和水生植物等影响因素与总氮的关系进行了分析。结果表明：阳澄湖湖体总氮年均值为1.26～1.54 mg/L，时空分布不均，时间上总氮浓度表现为春季最高、夏季和秋季最低，该变化特征与入湖河流总氮浓度以及湖体水生植物周期性生长旺盛和腐烂分解情况保持一致，空间上总氮浓度大致表现出由西湖向东湖递减的趋势，该差异主要受上游来水和水体自净能力共同影响；阳澄湖出湖河流水质总氮低于入湖河流，湖体对总氮进行了截留。因此，要改善阳澄湖水质，应从控源截污、优化产业、生态恢复、生态清淤等方面进行综合治理。

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更新日期/Last Update: 2022-06-07