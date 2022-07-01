[1] 张海静,姜文超,殷瑶,等. 土壤修复的热脱附技术特征尾气模块化处理工艺研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(3):386.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):386.
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 土壤修复的热脱附技术特征尾气模块化处理工艺研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
386
栏目:
综述
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 张海静姜文超殷瑶朱煜谭学军
 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，上海 200092
关键词:
 土壤修复热脱附尾气处理模块化
文献标志码:
A
摘要:
 污染土壤热脱附修复后，尾气处理是不可忽视的重要环节。论述了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的总体概况，探讨了污染物、土壤性质和处理工艺等对尾气处理工艺的影响，总结了针对4类污染物的典型热脱附技术特征尾气模块化处理工艺，并对催化氧化、非热等离子体、高能电晕等新兴模块进行了简介。最后提出了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的问题和研究展望。

相似文献/References:

[1]王瑛,李扬,黄启飞#.热脱附技术在有机物污染土壤修复中应用的研究进展[J].环境污染与防治,2011,(5网):2.

更新日期/Last Update: 2022-06-07