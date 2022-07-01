[1] 张海静,姜文超,殷瑶,等. 土壤修复的热脱附技术特征尾气模块化处理工艺研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(3):386.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):386.
土壤修复的热脱附技术特征尾气模块化处理工艺研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年3期
- 页码:
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386
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2022-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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张海静; 姜文超; 殷瑶; 朱煜; 谭学军
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上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，上海 200092
- 关键词:
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土壤修复; 热脱附; 尾气处理; 模块化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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污染土壤热脱附修复后，尾气处理是不可忽视的重要环节。论述了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的总体概况，探讨了污染物、土壤性质和处理工艺等对尾气处理工艺的影响，总结了针对4类污染物的典型热脱附技术特征尾气模块化处理工艺，并对催化氧化、非热等离子体、高能电晕等新兴模块进行了简介。最后提出了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的问题和研究展望。
更新日期/Last Update:
2022-06-07