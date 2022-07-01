污染土壤热脱附修复后，尾气处理是不可忽视的重要环节。论述了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的总体概况，探讨了污染物、土壤性质和处理工艺等对尾气处理工艺的影响，总结了针对4类污染物的典型热脱附技术特征尾气模块化处理工艺，并对催化氧化、非热等离子体、高能电晕等新兴模块进行了简介。最后提出了热脱附技术特征尾气模块化处理工艺的问题和研究展望。