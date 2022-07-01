[1] 郝恬,李媛,李晶晶,等. 市政污泥焚烧过程中重金属迁移转化行为研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(3):399.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):399.
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 市政污泥焚烧过程中重金属迁移转化行为研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
399
栏目:
综述
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 郝恬李媛李晶晶安迪唐阵武
 1.北京化工大学化学工程学院,北京 100029;2.中央民族大学生命与环境科学学院,北京 100081
关键词:
 市政污泥焚烧重金属迁移转化工业污泥
文献标志码:
A
摘要:
 焚烧已成为市政污泥处置或资源化利用的重要手段。焚烧过程会改变市政污泥中重金属的化合态和价态，从而影响其迁移转化行为。目前，国内外已对市政污泥焚烧过程中重金属的迁移转化行为开展了大量研究。梳理和归纳了市政污泥特性以及焚烧炉炉型、焚烧温度、停留时间、反应气氛和添加物等工况对重金属迁移转化行为影响的研究进展，并提出了未来仍需进一步研究的方向，以期为市政污泥焚烧处置的环境风险管控提供参考。

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更新日期/Last Update: 2022-06-07