[1] 崔佳莹,董庆银,李金惠,等. 美国“无废”建设管理机制与经验研究[J].环境污染与防治,2022,44(3):403.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):403.
美国“无废”建设管理机制与经验研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年3期
- 页码:
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403
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2022-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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崔佳莹; 董庆银; 李金惠; 刘丽丽
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清华大学环境学院，北京 100084
- 关键词:
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无废城市; 美国经验; 建设措施; 政策建议
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了进一步提升中国“无废城市”建设水平，分析了美国“无废”建设的发展历程、建设纲领、建设措施以及旧金山市“无废城市”建设案例，从管理体系和管理策略等方面总结了美国“无废”建设经验，并将其与中国发展现状相结合，提出中国“无废城市”建设的政策建议，包括废物减量管控、社会参与、制度与市场建设、建设措施评估这4个重点发展方向。
更新日期/Last Update:
2022-06-07