为了进一步提升中国“无废城市”建设水平，分析了美国“无废”建设的发展历程、建设纲领、建设措施以及旧金山市“无废城市”建设案例，从管理体系和管理策略等方面总结了美国“无废”建设经验，并将其与中国发展现状相结合，提出中国“无废城市”建设的政策建议，包括废物减量管控、社会参与、制度与市场建设、建设措施评估这4个重点发展方向。