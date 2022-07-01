[1] 崔佳莹,董庆银,李金惠,等. 美国“无废”建设管理机制与经验研究[J].环境污染与防治,2022,44(3):403.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):403.
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 美国“无废”建设管理机制与经验研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
403
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 崔佳莹董庆银李金惠刘丽丽
 清华大学环境学院，北京 100084
关键词:
 无废城市美国经验建设措施政策建议
文献标志码:
A
摘要:
 为了进一步提升中国“无废城市”建设水平，分析了美国“无废”建设的发展历程、建设纲领、建设措施以及旧金山市“无废城市”建设案例，从管理体系和管理策略等方面总结了美国“无废”建设经验，并将其与中国发展现状相结合，提出中国“无废城市”建设的政策建议，包括废物减量管控、社会参与、制度与市场建设、建设措施评估这4个重点发展方向。
更新日期/Last Update: 2022-06-07