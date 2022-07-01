为探究中国水污染事件时空分布特征与演变，以及社会、经济、环境管理水平与自然因素对水污染事件时空分异的影响，以中国2008―2018年1 890起水污染事件为对象，基于地理信息系统（GIS）空间分析技术，利用核密度估计法（KDE）、空间自相关分析法、标准差椭圆法以及地理探测器模型等对其进行分析。结果表明：（1）水污染事件主要分布在珠三角、长三角、长江中下游、黄河中下游地区，并呈“一核多带”的空间分布特征。（2）2008―2018年水污染事件空间正相关性与聚集性逐渐增强，热点地区聚集于长三角、珠三角及长江中下游地区，并有向中西部扩张的趋势。（3）水污染事件基本分布格局为东北―西南，但标准差椭圆重心迁移频繁。（4）国内生产总值、人口与工业企业数是水污染事件时空分异的主导因子，自然因素的解释力较弱；此外，因子间通过双因子增强与非线性增强的交互作用促进了水污染事件时空分异。