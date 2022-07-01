[1] 耿雅妮,戴恩华,王国兰,等. 中国水污染事件时空分布、演变及影响机制研究[J].环境污染与防治,2022,44(3):413.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):413.
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 中国水污染事件时空分布、演变及影响机制研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
413
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 耿雅妮戴恩华王国兰金梓函张军
 1.宝鸡文理学院陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室，陕西 宝鸡 721013；2.长安大学旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室，陕西 西安 710064
关键词:
 水污染事件时空分布时空演变地理探测器模型
文献标志码:
A
摘要:
 为探究中国水污染事件时空分布特征与演变，以及社会、经济、环境管理水平与自然因素对水污染事件时空分异的影响，以中国2008―2018年1 890起水污染事件为对象，基于地理信息系统（GIS）空间分析技术，利用核密度估计法（KDE）、空间自相关分析法、标准差椭圆法以及地理探测器模型等对其进行分析。结果表明：（1）水污染事件主要分布在珠三角、长三角、长江中下游、黄河中下游地区，并呈“一核多带”的空间分布特征。（2）2008―2018年水污染事件空间正相关性与聚集性逐渐增强，热点地区聚集于长三角、珠三角及长江中下游地区，并有向中西部扩张的趋势。（3）水污染事件基本分布格局为东北―西南，但标准差椭圆重心迁移频繁。（4）国内生产总值、人口与工业企业数是水污染事件时空分异的主导因子，自然因素的解释力较弱；此外，因子间通过双因子增强与非线性增强的交互作用促进了水污染事件时空分异。

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更新日期/Last Update: 2022-06-07