[1] 林彤,李刚,黄沙,等. 居民生活垃圾分类意愿及其影响因素对比研究――以长三角生态绿色一体化发展示范区为例[J].环境污染与防治,2022,44(3):421.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):421.
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 居民生活垃圾分类意愿及其影响因素对比研究――以长三角生态绿色一体化发展示范区为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年3期
页码:
421
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-07-01

文章信息/Info

作者:
 林彤李刚黄沙石佩琪肖黎姗
 1.上海师范大学环境与地理科学学院，上海 200234；2.中国科学院宁波城市环境观测研究站，浙江 宁波 315800
关键词:
 生活垃圾分类管理影响因素主成分分析长三角生态绿色一体化发展示范区可持续发展
文献标志码:
A
摘要:
 以长三角生态绿色一体化发展示范区的先行启动区为例，以家庭为单位进行入户调查，运用主成分分析法，探索居民参与垃圾分类的意愿及其影响因素的区域差异。结果表明：上海青浦区居民对垃圾分类的满意度、参与意愿和环境意识显著高于浙江嘉善和江苏吴江两地。总体而言，居民生活垃圾分类意愿主要受年龄、便利性认知、社区垃圾管理满意度和奖惩机制的影响。对青浦区的研究进一步表明，有效的管理政策及较大的实施力度超越了个体因素的影响，对垃圾分类意愿有显著的提升作用。据此，提出长三角生态绿色一体化发展示范区内生活垃圾分类管理的建议，以实现生活垃圾分类的可持续管理和一体化发展。

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更新日期/Last Update: 2022-06-07