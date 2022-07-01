以长三角生态绿色一体化发展示范区的先行启动区为例，以家庭为单位进行入户调查，运用主成分分析法，探索居民参与垃圾分类的意愿及其影响因素的区域差异。结果表明：上海青浦区居民对垃圾分类的满意度、参与意愿和环境意识显著高于浙江嘉善和江苏吴江两地。总体而言，居民生活垃圾分类意愿主要受年龄、便利性认知、社区垃圾管理满意度和奖惩机制的影响。对青浦区的研究进一步表明，有效的管理政策及较大的实施力度超越了个体因素的影响，对垃圾分类意愿有显著的提升作用。据此，提出长三角生态绿色一体化发展示范区内生活垃圾分类管理的建议，以实现生活垃圾分类的可持续管理和一体化发展。