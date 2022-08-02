城市河道是城市生态系统的重要组成部分。以淮河流域某城市河道为研究对象，在了解其污染物分布特征的基础上，分析了底泥中的微生物组成，分别测定了厌氧氨氧化、硫酸盐还原氨氧化、异养反硝化、硫自养反硝化和硫酸盐还原等氮、硫转化过程的潜力。结果表明：（1）底泥中微生物以变形菌门为主，相对丰度为30%左右，同时包含与氮、硫循环密切相关的浮霉菌门、疣微菌门等。（2）底泥具有反硝化、厌氧氨氧化、硫酸盐还原等氮、硫转化的潜力。异养反硝化、硫自养反硝化、厌氧氨氧化、硫酸盐还原氨氧化的总氮平均转化速率分别为0.010 8、0.001 5、0.007 1、0.002 0 mg/（g・h），这些过程对总氮转化的贡献分别为50.5%、7.0%、33.2%、9.3%。（3）有待进一步强化底泥硫酸盐还原氨氧化或硫自养反硝化的潜力，从而促进氮、硫污染物的高效转化。