[1] 张肖静,位登辉,张红丽,等. 城市河道底泥中微生物组成及其转化氮、硫污染物的潜力[J].环境污染与防治,2022,44(4):425.
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城市河道底泥中微生物组成及其转化氮、硫污染物的潜力()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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425
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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张肖静; 位登辉; 张红丽; 马冰冰; 张涵
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郑州轻工业大学材料与化学工程学院，河南 郑州 450002
- 关键词:
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城市河道; 黑臭; 氨氮; 有机物; 硫酸盐
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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城市河道是城市生态系统的重要组成部分。以淮河流域某城市河道为研究对象，在了解其污染物分布特征的基础上，分析了底泥中的微生物组成，分别测定了厌氧氨氧化、硫酸盐还原氨氧化、异养反硝化、硫自养反硝化和硫酸盐还原等氮、硫转化过程的潜力。结果表明：（1）底泥中微生物以变形菌门为主，相对丰度为30%左右，同时包含与氮、硫循环密切相关的浮霉菌门、疣微菌门等。（2）底泥具有反硝化、厌氧氨氧化、硫酸盐还原等氮、硫转化的潜力。异养反硝化、硫自养反硝化、厌氧氨氧化、硫酸盐还原氨氧化的总氮平均转化速率分别为0.010 8、0.001 5、0.007 1、0.002 0 mg/（g・h），这些过程对总氮转化的贡献分别为50.5%、7.0%、33.2%、9.3%。（3）有待进一步强化底泥硫酸盐还原氨氧化或硫自养反硝化的潜力，从而促进氮、硫污染物的高效转化。
更新日期/Last Update:
2022-06-09