[1] 周婷婷,宋晓梅,郑煜铭,等. 纳米银与六价铬对污水生物处理的复合影响[J].环境污染与防治,2022,44(4):431.
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 纳米银与六价铬对污水生物处理的复合影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
431
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
 周婷婷宋晓梅郑煜铭苑志华
 1.中国科学院城市环境研究所，中国科学院城市污染物转化重点实验室，福建 厦门 361021；2.中国科学院大学，北京 100049；3.安徽理工大学地球与环境学院，安徽 淮南 232001
关键词:
 纳米银六价铬污水生物处理复合毒性
文献标志码:
A
摘要:
 随着纳米银的广泛使用，纳米银和重金属共同暴露的环境风险也逐渐增加。六价铬(Cr(Ⅵ))是污水处理厂主要存在的重金属之一，为了阐明纳米银和Cr(Ⅵ)的复合效应和环境影响，采用不同浓度的纳米银和Cr(Ⅵ)共同暴露于污水生物处理系统中，通过考察其对污水生物处理的复合影响，揭示二者潜在的生态风险。结果表明：(1)当纳米银≤1.0 mg/L、Cr(Ⅵ)为20.0 mg/L时，二者共同暴露对生物去除污水中有机物和氨氮没有产生复合毒性效应，但降低了污水的生物除磷效率和减缓了污泥粒径的增长速率；(2)当Cr(Ⅵ)为20.0 mg/L时，出水中总铬急剧升高，在20 d后达到14.6 mg/L，而出水中总银没有出现趋势性变化。因此，纳米银和Cr(Ⅵ)共同暴露对污水生物处理产生了不利的复合影响。鉴于自然条件下污染物赋存环境的多样性，纳米银和Cr(Ⅵ)共同暴露所引起的复合生态风险不容忽视。

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更新日期/Last Update: 2022-06-09