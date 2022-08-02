[1] 林孜,姬亚芹,唐倩,等. 唐山市典型道路积尘负荷分布特征研究[J].环境污染与防治,2022,44(4):438.
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唐山市典型道路积尘负荷分布特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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438
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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林孜; 姬亚芹; 唐倩; 林宇; 高玉宗; 杨益
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1.南开大学环境科学与工程学院，天津 300350；2.国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室，天津 300350；3.生态环境部环境规划院，北京 100012
- 关键词:
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道路积尘负荷; 道路类型; 唐山市; 分布特征
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为研究唐山市典型道路积尘负荷分布特征，于2019年1、4、7月基于样方真空吸尘法采集样品，通过筛分称重获得道路积尘负荷，并探讨其时空分布特征。结果表明：（1）不同类型道路积尘负荷排序为支路(（0.70±0.85） g/m2)>环线(（0.50±0.47） g/m2)>次干道(（0.30±0.25） g/m2)>主干道(（0.29±0.30） g/m2)>快速路(（0.16±0.12） g/m2)，可能是受到车流量、车速、平均车重、道路清扫措施和道路周边环境等因素的影响。（2）3个季节道路积尘负荷排序为夏季（（0.51±0.64） g/m2）>春季（（0.42±0.46） g/m2）>冬季（（0.35±0.38） g/m2），这可能是受到气象和人为因素的共同影响。（3）道路积尘负荷的空间分布表现古冶区（（0.52±0.56） g/m2）>玉田县(（0.50±0.57） g/m2)>市区(（0.27±0.35） g/m2)。（4）不同速度车道、不同类型道路积尘负荷都表现为慢车道>快车道，且快、慢车道积尘负荷呈显著线性关系（P=0，r=0.52）。
更新日期/Last Update:
2022-06-09