为研究唐山市典型道路积尘负荷分布特征，于2019年1、4、7月基于样方真空吸尘法采集样品，通过筛分称重获得道路积尘负荷，并探讨其时空分布特征。结果表明：（1）不同类型道路积尘负荷排序为支路(（0.70±0.85） g/m2)>环线(（0.50±0.47） g/m2)>次干道(（0.30±0.25） g/m2)>主干道(（0.29±0.30） g/m2)>快速路(（0.16±0.12） g/m2)，可能是受到车流量、车速、平均车重、道路清扫措施和道路周边环境等因素的影响。（2）3个季节道路积尘负荷排序为夏季（（0.51±0.64） g/m2）>春季（（0.42±0.46） g/m2）>冬季（（0.35±0.38） g/m2），这可能是受到气象和人为因素的共同影响。（3）道路积尘负荷的空间分布表现古冶区（（0.52±0.56） g/m2）>玉田县(（0.50±0.57） g/m2)>市区(（0.27±0.35） g/m2)。（4）不同速度车道、不同类型道路积尘负荷都表现为慢车道>快车道，且快、慢车道积尘负荷呈显著线性关系（P=0，r=0.52）。