[1] 刘建华,顾振飞,曹见飞,等. 龙口市污灌区重金属污染影响因子分析[J].环境污染与防治,2022,44(4):448.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):448.
点击复制

 龙口市污灌区重金属污染影响因子分析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
448
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
 刘建华顾振飞曹见飞徐明雪王翠秀吴泉源
 1.山东师范大学地理与环境学院，山东 济南 250358；2.伟志股份公司，福建 泉州 362200
关键词:
 污灌区重金属富集因子地理探测器模型Pearson相关系数
文献标志码:
A
摘要:
 在龙口市污灌区采集70个土壤样品测定Cr、Ni、Pb、Zn、Cu、Co、As和Cd含量，利用富集因子法分析各重金属的空间分布情况，采用地理探测器模型评估7个影响因子对重金属空间分布的影响及各影响因子间的交互作用。结果表明：（1）Cu、Pb、Zn、As、Cd的富集程度较大，Co、Cr、Ni富集程度较低，8种重金属富集系数分布具有相似性，主要受到工业园区、煤矿区、农作种植等的影响；（2）7种影响因子中，工业密度对重金属污染的平均解释力最大,其次为土壤有机质和土壤母质，但不同重金属的主要影响因子存在不同；（3）影响因子交互作用分析表明，不同影响因子之间存在着不同程度的非线性增强作用，污灌区重金属污染是多种影响因子共同作用的结果；（4）与Pearson相关系数法相比，地理探测器模型可以更加全面地评价各影响因子的贡献及其之间的相互作用，尤其在检测潜在影响因子间的非线性关系中具有一定优势。

相似文献/References:

[1]钱骁,刘瑞志#,雷坤,等.等毒性配比法研究甲醛与重金属的联合毒性效应[J].环境污染与防治,2014,(5网):1.
[2]鲍永恩 付宇众 李仲超.锦州湾潮间带底质重金属对海水的污染[J].环境污染与防治,1988,(6):8.
[3]雷公民 刘庆余.氧化塘对污水重金属的去除作用[J].环境污染与防治,1992,(1):11.
[4]周秀达 华志平 洪君华 王文英 包鸿仙 傅素琴 吴景初 金力奋 黄永源 谢碧海 柯世超 陈德全.受重金属污染的稻米喂饲大鼠的实验研究[J].环境污染与防治,1989,(3):28.
[5]贺杏华　侯浩波　张大捷.水泥对垃圾焚烧飞灰的固化处理试验研究[J].环境污染与防治,2006,(6):425.
[6]欧小兵　李海云 　陈永煌等.铜、镉对水螅的急性和联合毒性作用[J].环境污染与防治,2006,(8):584.
[7]黄翠红　孙道华　李清彪.污泥中重金属的去除及回收试验[J].环境污染与防治,2006,(8):604.
[8]李 雄 徐迪民 赵由才等.生活垃圾填埋场封场后种植植物中重金属迁移研究[J].环境污染与防治,2006,(9):641.
[9]张　晟　黎莉莉　张　勇等.三峡水库135 m蓄水前后水体重金属环境健康风险评价[J].环境污染与防治,2006,(11):865.
[10]胡雨燕　陈德珍　Christensen T H.水热条件下绿矾稳定垃圾焚烧飞灰的研究[J].环境污染与防治,2007,(1):4.

更新日期/Last Update: 2022-06-09