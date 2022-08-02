在龙口市污灌区采集70个土壤样品测定Cr、Ni、Pb、Zn、Cu、Co、As和Cd含量，利用富集因子法分析各重金属的空间分布情况，采用地理探测器模型评估7个影响因子对重金属空间分布的影响及各影响因子间的交互作用。结果表明：（1）Cu、Pb、Zn、As、Cd的富集程度较大，Co、Cr、Ni富集程度较低，8种重金属富集系数分布具有相似性，主要受到工业园区、煤矿区、农作种植等的影响；（2）7种影响因子中，工业密度对重金属污染的平均解释力最大,其次为土壤有机质和土壤母质，但不同重金属的主要影响因子存在不同；（3）影响因子交互作用分析表明，不同影响因子之间存在着不同程度的非线性增强作用，污灌区重金属污染是多种影响因子共同作用的结果；（4）与Pearson相关系数法相比，地理探测器模型可以更加全面地评价各影响因子的贡献及其之间的相互作用，尤其在检测潜在影响因子间的非线性关系中具有一定优势。