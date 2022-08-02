[1] 肖秋熔,李冬梅,刘君扬,等.Mn2+协同过二硫酸钠电催化体系对茜素红与酸性蓝80的降解性能研究[J].环境污染与防治,2022,44(4):454.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):454.
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Mn2+协同过二硫酸钠电催化体系对茜素红与酸性蓝80的降解性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
454
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
 肖秋熔李冬梅刘君扬陈炯禧董奇赵飞严廖志成
 广东工业大学土木与交通工程学院，广东 广州 510006
关键词:
 Mn2+协同过二硫酸钠电催化体系印染废水催化降解性能电催化机理
文献标志码:
A
摘要:
 以酸性蓝80（AB80）与茜素红（AR）配制的两种模拟染料废水为处理对象，分析Mn2+与过二硫酸钠(PDS)浓度、初始pH和电流密度等因素对Mn2+协同PDS电催化体系降解两种染料的影响，并探讨其降解机理。结果表明，该体系降解AR和AB80的最佳初始pH（3）和Mn2+摩尔浓度（40 μmol/L）相同，AR比AB80更难降解（前者降解时间为160 min，后者为45 min），对应的PDS摩尔浓度更高（前者为35 mmol/L，后者为25 mmol/L），电流密度更大（前者为17.14 mA/cm2，后者为14.29 mA/cm2）。该体系的降解机理：PDS被电流与Mn2+激发产生具有强氧化性的SO-4・,然后SO-4・与水反应生成HO・,最后MnMn2+被HO・氧化成活性Mn3+，SO-4・、HO・与 Mn3+ 3种氧化性物种协同降解AR和AB80。

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更新日期/Last Update: 2022-06-09