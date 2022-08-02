以酸性蓝80（AB80）与茜素红（AR）配制的两种模拟染料废水为处理对象，分析Mn2+与过二硫酸钠(PDS)浓度、初始pH和电流密度等因素对Mn2+协同PDS电催化体系降解两种染料的影响，并探讨其降解机理。结果表明，该体系降解AR和AB80的最佳初始pH（3）和Mn2+摩尔浓度（40 μmol/L）相同，AR比AB80更难降解（前者降解时间为160 min，后者为45 min），对应的PDS摩尔浓度更高（前者为35 mmol/L，后者为25 mmol/L），电流密度更大（前者为17.14 mA/cm2，后者为14.29 mA/cm2）。该体系的降解机理：PDS被电流与Mn2+激发产生具有强氧化性的SO- 4 ・,然后SO- 4 ・与水反应生成HO・,最后MnMn2+被HO・氧化成活性Mn3+，SO- 4 ・、HO・与 Mn3+ 3种氧化性物种协同降解AR和AB80。