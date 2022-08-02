选取重庆市巴南区为研究对象，识别了该区域2014―2019年降雨量、降雨pH、硝酸盐、硫酸盐、氮氧化物（NO x ）以及硝酸盐湿沉降率的年内和年际变化特征，分析了降雨中硝酸盐和硫酸盐污染来源，评估了硝酸盐湿沉降对环境营养盐输入的影响。结果表明：研究期内巴南区年均降雨量为1 073.92 mm，年际差异较小，年内差异明显；区域酸雨逐渐减少，2018年以后，酸雨消失；降雨致酸物质仍然以硫化物为主，硝酸盐和硫酸盐污染来源相同，主要由区域燃煤引起；研究区硝酸盐年湿沉降率均值为3 589.74 kg/(km2・a)，属于高沉降区，需要引起重视。