[1] 袁秀琴,彭嘉玉,曾亮,等. 重庆市巴南区酸雨污染及其硝酸盐湿沉降特征研究[J].环境污染与防治,2022,44(4):464.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):464.
重庆市巴南区酸雨污染及其硝酸盐湿沉降特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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464
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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袁秀琴; 彭嘉玉; 曾亮; 吴丹; 文其玲
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1.重庆市巴南区生态环境监测站，重庆 401320；2.中国环境科学研究院湖泊生态环境研究所，北京 100012
- 关键词:
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酸雨; 致酸物质; 硝酸盐湿沉降; 巴南区
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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选取重庆市巴南区为研究对象，识别了该区域2014―2019年降雨量、降雨pH、硝酸盐、硫酸盐、氮氧化物（NOx）以及硝酸盐湿沉降率的年内和年际变化特征，分析了降雨中硝酸盐和硫酸盐污染来源，评估了硝酸盐湿沉降对环境营养盐输入的影响。结果表明：研究期内巴南区年均降雨量为1 073.92 mm，年际差异较小，年内差异明显；区域酸雨逐渐减少，2018年以后，酸雨消失；降雨致酸物质仍然以硫化物为主，硝酸盐和硫酸盐污染来源相同，主要由区域燃煤引起；研究区硝酸盐年湿沉降率均值为3 589.74 kg/(km2・a)，属于高沉降区，需要引起重视。
更新日期/Last Update:
2022-06-09