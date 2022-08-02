基于本地化修正的排放因子，建立了2018年河南省1 km分辨率网格化机动车污染物排放清单。2018年河南省机动车氮氧化物(NO x )、挥发性有机物(VOCs)、细颗粒物(PM 2.5 )、可吸入颗粒物(PM 10 )排放量分别为44.32万、12.25万、7 583.5、8 293.7 t。79.2%的VOCs排放来源于汽油车，其中小型汽油客车和摩托车分别贡献了74.3%、15.0%；柴油车是NO x 、PM 2.5 、PM 10 的主要排放源，其中重型柴油货车的NO x 、PM 2.5 、PM 10 排放较为突出，分别贡献了74.6%、43.2%、43.5%；国Ⅲ及国Ⅳ标准机动车成为污染物主要排放源，国Ⅲ标准机动车NO x 、VOCs、PM 2.5 、PM 10 贡献率分别为39.5%、20.3%、34.6%、35.2%，国Ⅳ标准机动车分别为48.6%、49.4%、31.4%、31.0%；不同城市机动车污染排放特征存在明显差异。河南省机动车污染物在空间中的分布存在明显的线形特征，中部与北部地区污染物排放强度最高，南部地区最低。