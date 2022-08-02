[1] 赵大地,张宇,史旭荣,等. 河南省1 km分辨率机动车大气污染物排放清单[J].环境污染与防治,2022,44(4):469.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):469.
河南省1 km分辨率机动车大气污染物排放清单()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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469
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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赵大地; 张宇; 史旭荣; 刘鑫; 许艳玲; 薛文博
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1.郑州大学化学学院,河南 郑州 450001;2.生态环境部环境规划院,北京 100012
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于本地化修正的排放因子，建立了2018年河南省1 km分辨率网格化机动车污染物排放清单。2018年河南省机动车氮氧化物(NOx)、挥发性有机物(VOCs)、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)排放量分别为44.32万、12.25万、7 583.5、8 293.7 t。79.2%的VOCs排放来源于汽油车，其中小型汽油客车和摩托车分别贡献了74.3%、15.0%；柴油车是NOx、PM2.5、PM10的主要排放源，其中重型柴油货车的NOx、PM2.5、PM10排放较为突出，分别贡献了74.6%、43.2%、43.5%；国Ⅲ及国Ⅳ标准机动车成为污染物主要排放源，国Ⅲ标准机动车NOx、VOCs、PM2.5、PM10贡献率分别为39.5%、20.3%、34.6%、35.2%，国Ⅳ标准机动车分别为48.6%、49.4%、31.4%、31.0%；不同城市机动车污染排放特征存在明显差异。河南省机动车污染物在空间中的分布存在明显的线形特征，中部与北部地区污染物排放强度最高，南部地区最低。
更新日期/Last Update:
2022-06-09