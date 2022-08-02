[1] 滕富华,缪孝平,熊明瑜,等. 浙江省船舶修造行业挥发性有机物组分特征及排放系数[J].环境污染与防治,2022,44(4):476.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):476.
浙江省船舶修造行业挥发性有机物组分特征及排放系数()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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476
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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滕富华; 缪孝平; 熊明瑜; 晁娜; 金旦军; 贺列; 张秋奕; 董事壁
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1.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江省环境科技有限公司，浙江 杭州 311100；3舟山市生态环境局，浙江 舟山 316021
- 关键词:
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浙江省; 船舶修造行业; 挥发性有机物; 产生系数; 排放系数
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于浙江省29家船舶修造企业的调查数据，研究分析了船舶修造行业挥发性有机物（VOCs）治理情况和VOCs组分特征，并核算了VOCs产生系数和排放系数。结果表明，船舶修造行业VOCs治理设施总体覆盖率为55%，VOCs主要组分为苯系物（BETX）与含氧挥发性有机物（OVOCs）。分别以船舶载重量、船舶数量为活动水平时，远洋船修造过程的VOCs产生系数及排放系数明显高于近海船：远洋船制造VOCs产生系数为3.41 kg/t、18.07 t/艘，VOCs排放系数为2.35 kg/t、12.54 t/艘；近海船制造VOCs产生系数为1.00 kg/t、2.60 t/艘，VOCs排放系数为0.60 kg/t、1.56 t/艘；船舶维修因无废气处理措施，其VOCs排放系数等于产生系数，远洋船维修VOCs排放系数为0.15 kg/t、4.74 t/艘，近海船维修VOCs排放系数为0.13 kg/t、0.54 t/艘。以涂料使用量为活动水平时，近海船修造过程的VOCs产生系数及排放系数则略高于远洋船：远洋船修造过程的VOCs产生系数、排放系数分别为0.29、0.22 kg/kg；近海船修造过程的VOCs产生系数、排放系数分别为0.42、0.27 kg/kg。根据统计年鉴数据估算得出，2019年舟山市民用船舶制造行业、船舶维修行业的VOCs排放量分别约为5 705、25 263 t，2019年台州市民用船舶制造行业的VOCs排放量约为275 t。
更新日期/Last Update:
2022-06-09