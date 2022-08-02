基于浙江省29家船舶修造企业的调查数据，研究分析了船舶修造行业挥发性有机物（VOCs）治理情况和VOCs组分特征，并核算了VOCs产生系数和排放系数。结果表明，船舶修造行业VOCs治理设施总体覆盖率为55%，VOCs主要组分为苯系物（BETX）与含氧挥发性有机物（OVOCs）。分别以船舶载重量、船舶数量为活动水平时，远洋船修造过程的VOCs产生系数及排放系数明显高于近海船：远洋船制造VOCs产生系数为3.41 kg/t、18.07 t/艘，VOCs排放系数为2.35 kg/t、12.54 t/艘；近海船制造VOCs产生系数为1.00 kg/t、2.60 t/艘，VOCs排放系数为0.60 kg/t、1.56 t/艘；船舶维修因无废气处理措施，其VOCs排放系数等于产生系数，远洋船维修VOCs排放系数为0.15 kg/t、4.74 t/艘，近海船维修VOCs排放系数为0.13 kg/t、0.54 t/艘。以涂料使用量为活动水平时，近海船修造过程的VOCs产生系数及排放系数则略高于远洋船：远洋船修造过程的VOCs产生系数、排放系数分别为0.29、0.22 kg/kg；近海船修造过程的VOCs产生系数、排放系数分别为0.42、0.27 kg/kg。根据统计年鉴数据估算得出，2019年舟山市民用船舶制造行业、船舶维修行业的VOCs排放量分别约为5 705、25 263 t，2019年台州市民用船舶制造行业的VOCs排放量约为275 t。