为探究持久性有机污染物多氯联苯（PCBs）在沱江流域上游区域水环境中的分布特征、来源和风险，采用气相色谱/质谱测定了沱江流域上游区域重要支流及干流地表水、地下水，重要城市生活和工业污水处理厂共34个采样点18种PCBs单体浓度，并进行风险评价。结果表明：（1）地下水中PCBs均未检出（ND），地表水、污水处理厂出口PCBs分别为ND～0.90、ND～19.20 ng/L。（2）生活和工业污水处理厂进口中优势污染物均为五氯联苯和六氯联苯；污水处理厂出口中三氯联苯最低。（3）沱江流域上游区域地表水和部分污水处理厂的PCBs对水生生态风险低微，有3个工业污水处理厂出口PCBs均存在严重的生态风险，需进一步加强对此区域的关注和管控；饮用沱江流域上游区域地表水和地下水摄入PCBs的癌症风险远低于可接受水平。