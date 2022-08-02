[1] 黄樯,陈明俊,李泽甫,等. 沱江流域上游区域水环境中多氯联苯分布、来源及风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(4):481.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):481.
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 沱江流域上游区域水环境中多氯联苯分布、来源及风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
481
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
 黄樯陈明俊李泽甫江晓波王鹏程王春艳
 四川省德阳市生态环境监测中心站，四川 德阳 618000
关键词:
 沱江流域多氯联苯分布来源风险
文献标志码:
A
摘要:
 为探究持久性有机污染物多氯联苯（PCBs）在沱江流域上游区域水环境中的分布特征、来源和风险，采用气相色谱/质谱测定了沱江流域上游区域重要支流及干流地表水、地下水，重要城市生活和工业污水处理厂共34个采样点18种PCBs单体浓度，并进行风险评价。结果表明：（1）地下水中PCBs均未检出（ND），地表水、污水处理厂出口PCBs分别为ND～0.90、ND～19.20 ng/L。（2）生活和工业污水处理厂进口中优势污染物均为五氯联苯和六氯联苯；污水处理厂出口中三氯联苯最低。（3）沱江流域上游区域地表水和部分污水处理厂的PCBs对水生生态风险低微，有3个工业污水处理厂出口PCBs均存在严重的生态风险，需进一步加强对此区域的关注和管控；饮用沱江流域上游区域地表水和地下水摄入PCBs的癌症风险远低于可接受水平。

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更新日期/Last Update: 2022-06-09