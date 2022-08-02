[1] 肖凯,张晓伟,郝志飞,等. 焦化厂非常规污染物排放特征及臭氧生成潜势分析[J].环境污染与防治,2022,44(4):494.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):494.
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 焦化厂非常规污染物排放特征及臭氧生成潜势分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
494
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
 肖凯张晓伟郝志飞张永锋孙俊民
 1.内蒙古工业大学化工学院，内蒙古 呼和浩特 010051；2.内蒙古自治区煤基固废高效循环利用重点实验室，内蒙古 呼和浩特 010051；3.煤基固废高值化利用国家地方联合工程研究中心，内蒙古 呼和浩特 010051
关键词:
 焦化非常规污染物挥发性有机物臭氧生成潜势治理
文献标志码:
A
摘要:
 选取某湿法熄焦焦化厂，通过苏玛罐采样、气质联用（GC/MS）分析，研究了各工段挥发性有机物（VOCs）的排放特征，并对臭氧生成潜势（OFP）进行了计算。结果表明：炼焦工艺过程中脱硫入口、装煤排放口、焦炉烟囱、袋式除尘出口、焦炉顶5个采样点共检测出59种VOCs，总挥发性有机物（TVOCs）分别为7 228.5、2 634.5、815.0、392.1、12 749.8 μg/m3；各采样点VOCs成分谱均以卤代烃和芳香烃为主，其中苯、萘为主要特征污染物；基于最大增量反应活性（MIR）法计算，脱硫入口、装煤排放口、焦炉烟囱、袋式除尘出口、焦炉顶的OFP分别为6 727.36、5 784.71、1 521.37、739.23、33 867.22 μg/m3，其中芳香烃对OFP的贡献最大，贡献率分别达到58.00%、86.09%、34.05%、50.86%、97.03%。焦炉顶VOCs排放浓度及OFP均为最高，应重点加强管控治理。

相似文献/References:

[1]姚志良,王岐东,王新彤,等.典型城市机动车非常规污染物排放清单[J].环境污染与防治,2011,(3):96.

更新日期/Last Update: 2022-06-09