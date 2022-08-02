选取某湿法熄焦焦化厂，通过苏玛罐采样、气质联用（GC/MS）分析，研究了各工段挥发性有机物（VOCs）的排放特征，并对臭氧生成潜势（OFP）进行了计算。结果表明：炼焦工艺过程中脱硫入口、装煤排放口、焦炉烟囱、袋式除尘出口、焦炉顶5个采样点共检测出59种VOCs，总挥发性有机物（TVOCs）分别为7 228.5、2 634.5、815.0、392.1、12 749.8 μg/m3；各采样点VOCs成分谱均以卤代烃和芳香烃为主，其中苯、萘为主要特征污染物；基于最大增量反应活性（MIR）法计算，脱硫入口、装煤排放口、焦炉烟囱、袋式除尘出口、焦炉顶的OFP分别为6 727.36、5 784.71、1 521.37、739.23、33 867.22 μg/m3，其中芳香烃对OFP的贡献最大，贡献率分别达到58.00%、86.09%、34.05%、50.86%、97.03%。焦炉顶VOCs排放浓度及OFP均为最高，应重点加强管控治理。