采用生命周期评价方法对杭州市某年处理10万t的典型建筑垃圾资源化处理项目进行技术过程的碳减排效益分析，主要包括破碎分选、高值外售、再生利用、除尘系统和最终处置5个工艺单元。结果显示，建筑垃圾资源化处理项目的技术过程具有明显的碳减排效益，处理1.00 t建筑垃圾的碳排放量为-423.85 kg（以CO 2 当量计），主要得益于高值外售和再生利用两个工艺单元的碳减排，尤其是再生利用工艺单元的4条生产线（砌块生产线、联合磨粉生产线、水稳拌合站和燃料棒生产线）。建议进一步提高建筑垃圾的精细化物理分离率以减少填埋处置量，开发低耗高效的建筑垃圾除尘工艺或设备，尽可能多地资源化利用建筑垃圾。