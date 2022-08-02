[1] 张亮,洪智程,冯一舰. 杭州市某典型建筑垃圾资源化处理项目的技术过程碳减排效益分析[J].环境污染与防治,2022,44(4):506.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):506.
杭州市某典型建筑垃圾资源化处理项目的技术过程碳减排效益分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年4期
- 页码:
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506
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
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张亮; 洪智程; 冯一舰
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1.浙江省生态环境低碳发展中心，浙江 杭州 310012;2.浙江工商大学环境科学与工程学院，浙江 杭州 310018;3.浙江省固体废物处理与资源化重点实验室，浙江 杭州 310018;4.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007
- 关键词:
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建筑垃圾; 全球变暖影响潜力; 碳减排; 资源化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用生命周期评价方法对杭州市某年处理10万t的典型建筑垃圾资源化处理项目进行技术过程的碳减排效益分析，主要包括破碎分选、高值外售、再生利用、除尘系统和最终处置5个工艺单元。结果显示，建筑垃圾资源化处理项目的技术过程具有明显的碳减排效益，处理1.00 t建筑垃圾的碳排放量为-423.85 kg（以CO2当量计），主要得益于高值外售和再生利用两个工艺单元的碳减排，尤其是再生利用工艺单元的4条生产线（砌块生产线、联合磨粉生产线、水稳拌合站和燃料棒生产线）。建议进一步提高建筑垃圾的精细化物理分离率以减少填埋处置量，开发低耗高效的建筑垃圾除尘工艺或设备，尽可能多地资源化利用建筑垃圾。
更新日期/Last Update:
2022-06-09