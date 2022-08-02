为研究燃煤电厂重金属排放对周边土壤重金属污染的影响，测定了某燃煤电厂烟囱入口烟气中Cd、Cr、Hg、Ni、Pb、As含量，同时根据当地气象及地形条件，在燃煤电厂周边采集19个土壤样品，分析了土壤中重金属含量及分布情况，并对其污染程度进行评价。结果表明，燃煤电厂烟气中6种重金属元素的质量浓度为0.02~2.00 μg/m3，向大气中排放各种重金属元素为0.18~19.08 kg/a，单位发电量的重金属排放量满足美国环境保护署对火电厂重金属排放的要求。Cr、Hg在燃煤电厂常年主导风向下风向含量较高，与周边土壤中含量呈正相关关系，是燃煤电厂气态污染排放的特征元素。燃煤电厂周边各个方向土壤中重金属元素含量随烟气排放距离增加呈先增大后减小的趋势。燃煤电厂周边土壤中Cd、Hg、Ni、As处于中度污染水平，Cr、Pb处于轻微污染水平，需进一步加强烟气中重金属脱除的技术手段。