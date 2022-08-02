[1] 侯伟,孙莉,杨晓,等. 城市供水水源中抗生素抗性基因污染及其在饮用水厂的去除研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(4):525.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):525.
城市供水水源中抗生素抗性基因污染及其在饮用水厂的去除研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年4期
- 页码:
-
525
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
-
2022-08-02
文章信息/Info
- 作者:
-
侯伟; 孙莉; 杨晓; 胡芳; 孙韶华; 赵清华; 贾瑞宝
-
1.山东省城市供排水水质监测中心，山东 济南 250101；2.德州宏德煤炭质量检测有限公司，山东 德州 253000
- 关键词:
-
抗生素抗性基因; 新兴污染物; 饮用水厂; 供水水源
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
城市供水水源及饮用水厂的水质是关系居民饮用水安全的重要环节。抗生素抗性基因（ARGs）作为一类新兴污染物，近年来在全球各地城市供水水源的污染日益严重，尤其是ARGs检出种类在增多、检出频率和浓度在升高，给居民饮用水安全带来很大威胁。饮用水厂的处理工艺对ARGs的去除、控制更是直接关系到居民的饮用水安全。在对城市饮用水源中ARGs的污染状况及饮用水厂的去除效果方面进行研究成果总结的基础上，对今后供水系统中ARGs的重点研究方向进行了展望。
更新日期/Last Update:
2022-06-09