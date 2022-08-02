城市供水水源及饮用水厂的水质是关系居民饮用水安全的重要环节。抗生素抗性基因（ARGs）作为一类新兴污染物，近年来在全球各地城市供水水源的污染日益严重，尤其是ARGs检出种类在增多、检出频率和浓度在升高，给居民饮用水安全带来很大威胁。饮用水厂的处理工艺对ARGs的去除、控制更是直接关系到居民的饮用水安全。在对城市饮用水源中ARGs的污染状况及饮用水厂的去除效果方面进行研究成果总结的基础上，对今后供水系统中ARGs的重点研究方向进行了展望。