[1]孟棒棒,张志宏,崔长颢,等.电子元件制造行业典型危险废物产生节点及处置建议[J].环境污染与防治,2022,44(4):535.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(4):535.
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电子元件制造行业典型危险废物产生节点及处置建议()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年4期
页码:
535
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-08-02

文章信息/Info

作者:
孟棒棒张志宏崔长颢岳波王雪娇
 1.中国环境科学研究院，北京 100012；2.国家环境保护危险废物鉴别与风险控制重点实验室，北京 100012；3.生态环境部环境规划院，北京 100012
关键词:
 电子元件危险废物产生节点安全处置
文献标志码:
A
摘要:
 电子元件制造行业是国家战略性新兴行业，同时也是高污染的行业，其生产工艺具有更新换代快、中间产物多、排污方式复杂等特点。行业危险废物也具有来源多、成分复杂、产生量大等特点，若未经妥善处置而排放到环境中，会对环境造成巨大的危害。通过对印制电路板、铝电解电容器、半导体器件3类典型电子元件的工艺流程进行梳理，分析典型危险废物的产生节点，并通过调研典型危险废物处置管理现状，为中国电子元件制造行业危险废物的安全处置及利用提出建议。

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更新日期/Last Update: 2022-06-09