[1] 康靖雅,高立华,湛文龙,等. 微波场下粉煤灰和电石渣协同脱硫脱硝性能研究[J].环境污染与防治,2022,44(5):568.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):568.
微波场下粉煤灰和电石渣协同脱硫脱硝性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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568
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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康靖雅; 高立华; 湛文龙; 肖德超; 何志军; 张军红
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辽宁科技大学材料与冶金学院，辽宁 鞍山 114051
- 关键词:
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粉煤灰; 电石渣; 吸附剂; 脱硫脱硝; 烧结烟气
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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烧结烟气超低排放是当前中国大气污染控制的大势所趋。SO2和NOx是烧结烟气排放的主要污染物，粉煤灰和电石渣是工业排放的固体废弃物，难以有效回收及高值化利用。以经过改性的粉煤灰和电石渣混合物（FC）作为吸附载体，K2O为活性组分，制备吸附剂K2O/FC用于脱除烧结烟气中SO2和NOx，通过BET分析、X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）/能量色散X射线光谱（EDS）等检测手段对吸附剂进行表征。实验结果表明，K2O/FC具有良好的同时脱硫脱硝效果，K2O负载量（以质量分数计）为6%的K2O/FC（6%K2O/FC）同时脱硫脱硝性能最佳，脱硫率超过90%和50%的时间分别持续11、63 min，脱硝率超过90%和50%的时间分别持续7、20 min。FC的脱硫率高于脱硝率，负载K2O后减小了SO2对脱硝的抑制作用，K2O/FC的脱硫脱硝最终产物中，硫氮元素主要以SO2-3、SO2-4、NO-3等离子形式存在。
更新日期/Last Update:
2022-06-13