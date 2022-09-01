烧结烟气超低排放是当前中国大气污染控制的大势所趋。SO 2 和NO x 是烧结烟气排放的主要污染物，粉煤灰和电石渣是工业排放的固体废弃物，难以有效回收及高值化利用。以经过改性的粉煤灰和电石渣混合物（FC）作为吸附载体，K 2 O为活性组分，制备吸附剂K 2 O/FC用于脱除烧结烟气中SO 2 和NO x ，通过BET分析、X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）/能量色散X射线光谱（EDS）等检测手段对吸附剂进行表征。实验结果表明，K 2 O/FC具有良好的同时脱硫脱硝效果，K 2 O负载量（以质量分数计）为6%的K 2 O/FC（6%K 2 O/FC）同时脱硫脱硝性能最佳，脱硫率超过90%和50%的时间分别持续11、63 min，脱硝率超过90%和50%的时间分别持续7、20 min。FC的脱硫率高于脱硝率，负载K 2 O后减小了SO 2 对脱硝的抑制作用，K 2 O/FC的脱硫脱硝最终产物中，硫氮元素主要以SO2- 3 、SO2- 4 、NO- 3 等离子形式存在。