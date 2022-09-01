村镇易腐垃圾堆肥过程的氮去向值得关注，于自制堆肥反应器中探究了村镇易腐垃圾堆肥过程中氮的持留行为。结果表明，村镇易腐垃圾直接堆肥（A组）、村镇易腐垃圾与陶粒混合堆肥（B组）和村镇易腐垃圾、树叶和功能菌剂混合堆肥（C组）3组堆肥产物的总养分、重金属及卫生学指标均符合《有机肥料》（NY/T 525―2021）要求，但种子发芽指数（GI）分别为63.3%、71.1%和123.4%，仅B组与C组达到NY/T 525―2021要求。从堆肥过程氮的流向来看，A、B、C 3组的氮损失分别为7.4%、15.1%和5.5%。综合氮持留特征和堆肥产物质量来看，C组堆肥效果最佳。本研究可为村镇易腐垃圾保氮堆肥处理提供参考。