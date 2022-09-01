[1] 陈晨,谭昊,金海红,等. 村镇易腐垃圾堆肥过程的氮持留行为研究[J].环境污染与防治,2022,44(5):573.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):573.
村镇易腐垃圾堆肥过程的氮持留行为研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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573
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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陈晨; 谭昊; 金海红; 李文祥; 孙佛芹; 沈东升; 龙於洋
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1.浙江工商大学环境科学与工程学院，浙江省固体废物处理与资源化重点实验室，浙江 杭州 310012；2.浙江泓一环保科技有限公司，浙江 杭州 310000
- 关键词:
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村镇; 易腐垃圾; 堆肥; 反应器; 氮
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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村镇易腐垃圾堆肥过程的氮去向值得关注，于自制堆肥反应器中探究了村镇易腐垃圾堆肥过程中氮的持留行为。结果表明，村镇易腐垃圾直接堆肥（A组）、村镇易腐垃圾与陶粒混合堆肥（B组）和村镇易腐垃圾、树叶和功能菌剂混合堆肥（C组）3组堆肥产物的总养分、重金属及卫生学指标均符合《有机肥料》（NY/T 525―2021）要求，但种子发芽指数（GI）分别为63.3%、71.1%和123.4%，仅B组与C组达到NY/T 525―2021要求。从堆肥过程氮的流向来看，A、B、C 3组的氮损失分别为7.4%、15.1%和5.5%。综合氮持留特征和堆肥产物质量来看，C组堆肥效果最佳。本研究可为村镇易腐垃圾保氮堆肥处理提供参考。
更新日期/Last Update:
2022-06-13