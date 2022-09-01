[1] 沈吉利,梁长利,任嗣利. 黏质沙雷氏菌对稀土废水中Dy（Ⅲ）的生物吸附性能及吸附机理分析[J].环境污染与防治,2022,44(5):587.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):587.
黏质沙雷氏菌对稀土废水中Dy（Ⅲ）的生物吸附性能及吸附机理分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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587
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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沈吉利; 梁长利; 任嗣利
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1.江西省矿冶环境污染控制重点实验室，江西理工大学资源与环境工程学院，江西 赣州 341000；2.黄淮学院生物与食品加工工程学院，河南 驻马店 463000
- 关键词:
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黏质沙雷氏菌; Dy（Ⅲ）; 生物吸附; 离子交换; 静电吸引
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以从稀土矿区分离筛选的黏质沙雷氏菌为生物吸附剂，吸附回收低浓度稀土废水中Dy（Ⅲ），借助Zeta电位、场扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)、傅立叶红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)等手段对吸附机制进行分析。结果表明，黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）具有较好的吸附性能，当Dy（Ⅲ）溶液pH为5.00、吸附时间为120 min、Dy（Ⅲ）初始质量浓度为30 mg/L、黏质沙雷氏菌用量为0.4 g/L时，Dy（Ⅲ）的吸附量和去除率可分别达到95.81 mg/g和95.86%。黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）的吸附过程遵循Langmuir吸附等温线和准二级吸附动力学模型，属于单层化学吸附。黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）的吸附机制有静电吸引作用、离子交换作用以及与―NH2和―COOH等含N、O活性官能基团的配位作用。研究结果有助于筛选、开发新型生物吸附试剂，促进生物吸附法在稀土元素回收中的应用。
更新日期/Last Update:
2022-06-13