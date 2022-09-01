以从稀土矿区分离筛选的黏质沙雷氏菌为生物吸附剂，吸附回收低浓度稀土废水中Dy（Ⅲ），借助Zeta电位、场扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)、傅立叶红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)等手段对吸附机制进行分析。结果表明，黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）具有较好的吸附性能，当Dy（Ⅲ）溶液pH为5.00、吸附时间为120 min、Dy（Ⅲ）初始质量浓度为30 mg/L、黏质沙雷氏菌用量为0.4 g/L时，Dy（Ⅲ）的吸附量和去除率可分别达到95.81 mg/g和95.86%。黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）的吸附过程遵循Langmuir吸附等温线和准二级吸附动力学模型，属于单层化学吸附。黏质沙雷氏菌对Dy（Ⅲ）的吸附机制有静电吸引作用、离子交换作用以及与―NH 2 和―COOH等含N、O活性官能基团的配位作用。研究结果有助于筛选、开发新型生物吸附试剂，促进生物吸附法在稀土元素回收中的应用。