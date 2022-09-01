[1] 谢书淇,董子恂,刘燕.NH2-MIL-101(Cr)材料对甲醛的吸附性能研究[J].环境污染与防治,2022,44(5):593.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):593.
NH2-MIL-101(Cr)材料对甲醛的吸附性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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593
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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谢书淇; 董子恂; 刘燕
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四川农业大学环境学院，四川 成都 611130
- 关键词:
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金属有机骨架材料; NH2-MIL-101(Cr); 功能化基团; 甲醛; 吸附性能
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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分别以对苯二甲酸(H2BDC)和2-氨基对苯二甲酸（NH2BDC）为有机配体，硝酸铬为金属盐，控制金属离子与有机配体摩尔比为1.0∶2.5，在反应温度180 ℃、反应时间10 h的条件下，通过水热合成法制备两种金属有机骨架材料（MOFs），分别记为MIL-101(Cr)、NH2-MIL-101(Cr)。通过多种手段表征分析，发现NH2-MIL-101(Cr)在表面形貌结构与官能团上较MIL-101(Cr)均有所改善，水稳定性也明显增强。NH2-MIL-101(Cr)对甲醛具有较好的吸附能力，当吸附温度为50 ℃，吸附时间为10 h，甲醛溶液初始质量浓度为600 mg/L时，NH2-MIL-101(Cr)对甲醛的吸附量可高达92.29 mg/g。NH2-MIL-101(Cr)对甲醛的吸附更符合拟二级动力学模型，说明吸附过程主要受化学吸附主导，其中―NH2基团、C―N键等在吸附过程中起着主导作用。NH2-MIL-101(Cr)可以作为高效的甲醛吸附材料，未来具有很好的应用前景。
更新日期/Last Update:
2022-06-13