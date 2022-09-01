分别以对苯二甲酸(H 2 BDC)和2-氨基对苯二甲酸（NH 2 BDC）为有机配体，硝酸铬为金属盐，控制金属离子与有机配体摩尔比为1.0∶2.5，在反应温度180 ℃、反应时间10 h的条件下，通过水热合成法制备两种金属有机骨架材料（MOFs），分别记为MIL-101(Cr)、NH 2 -MIL-101(Cr)。通过多种手段表征分析，发现NH 2 -MIL-101(Cr)在表面形貌结构与官能团上较MIL-101(Cr)均有所改善，水稳定性也明显增强。NH 2 -MIL-101(Cr)对甲醛具有较好的吸附能力，当吸附温度为50 ℃，吸附时间为10 h，甲醛溶液初始质量浓度为600 mg/L时，NH 2 -MIL-101(Cr)对甲醛的吸附量可高达92.29 mg/g。NH 2 -MIL-101(Cr)对甲醛的吸附更符合拟二级动力学模型，说明吸附过程主要受化学吸附主导，其中―NH 2 基团、C―N键等在吸附过程中起着主导作用。NH 2 -MIL-101(Cr)可以作为高效的甲醛吸附材料，未来具有很好的应用前景。