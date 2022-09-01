为提高蠡湖水体透明度，无锡市拟将太湖水处理后对蠡湖进行生态补水。利用环境流体动力学（EFDC）模型，通过建立悬浮物浓度和透明度的关系，模拟不同补水工况下蠡湖悬浮物浓度随时间变化规律，预测生态补水对蠡湖透明度的改善效果。分别对不同进水流量（7.5、15.0、22.5 m3/s）、出水点（梅梁湖泵站与曹王泾泵站 ）流量分配比例（1.0∶1.0、1.5∶1.0、2.0∶1.0）下的补水效果进行了模拟。结果表明，在同一进水流量下，分配比例为1.5∶1.0时效果最佳，此时全湖悬浮物平均浓度下降较快，在此分配比例下若达到相同透明度0.71 m，进水流量7.5、15.0、22.5 m3/s工况下分别需要补水27、13、9 d；如果在蠡湖A区（退渔还湖区）建设挡水墙，可以大幅提升补水效果，缩短补水时长，平均透明度可提高至1 m左右，研究结果为确定补水工程建设规模和运行方式提供了依据。