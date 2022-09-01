[1] 苏倩,徐红枫,刘云根,等. 洱海北部上游不同修复类型湿地氮磷分布及污染风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(5):612.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):612.
洱海北部上游不同修复类型湿地氮磷分布及污染风险评价()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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612
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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苏倩; 徐红枫; 刘云根; 梁帆帆; 邵晗; 王妍
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1.西南林业大学生态与环境学院，云南 昆明 650224；2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室，云南 昆明 650224
- 关键词:
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洱海上游; 湿地; 氮; 磷; 富营养化评价
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以洱海上游4种典型修复湿地（原生沼泽湿地、人工修复河口滩地、低洼库塘湿地、人工修复湖滨湿地）为研究对象，对湿地水体氮磷的空间分布特征进行探析，并利用优化的对数型幂函数普适指数对水体富营养状态进行评价。结果表明：（1）洱海上游4种湿地水体中TN在0.44～3.28 mg/L，TP在0.03～0.23 mg/L，其中低洼库塘湿地氮磷含量最高，人工修复湖滨湿地最低；（2）4种湿地水体N/P（质量比，下同）集中在16以下，表现为氮限制状态；（3）根据富营养状态评价结果，洱海北部上游4种湿地水体富营养化程度在中度营养化偏富营养化水平，严重区域达到富营养化偏重富营养化水平。在洱海北部上游不同修复类型湿地中，人工修复模式会为湿地生态修复带来显著效果，但也应注重湿地自身净化截留的作用。
更新日期/Last Update:
2022-06-14