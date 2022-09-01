以洱海上游4种典型修复湿地（原生沼泽湿地、人工修复河口滩地、低洼库塘湿地、人工修复湖滨湿地）为研究对象，对湿地水体氮磷的空间分布特征进行探析，并利用优化的对数型幂函数普适指数对水体富营养状态进行评价。结果表明：（1）洱海上游4种湿地水体中TN在0.44～3.28 mg/L，TP在0.03～0.23 mg/L，其中低洼库塘湿地氮磷含量最高，人工修复湖滨湿地最低；（2）4种湿地水体N/P（质量比，下同）集中在16以下，表现为氮限制状态；（3）根据富营养状态评价结果，洱海北部上游4种湿地水体富营养化程度在中度营养化偏富营养化水平，严重区域达到富营养化偏重富营养化水平。在洱海北部上游不同修复类型湿地中，人工修复模式会为湿地生态修复带来显著效果，但也应注重湿地自身净化截留的作用。