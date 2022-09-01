[1] 姚万程,苏迎庆,张恩月,等. 某钢铁工业区及其周边土壤中多环芳烃污染特征、源解析及风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(5):625.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):625.
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 某钢铁工业区及其周边土壤中多环芳烃污染特征、源解析及风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年5期
页码:
625
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-09-01

文章信息/Info

作者:
 姚万程苏迎庆张恩月李强刘庚
 1.太原师范学院地理科学学院，山西 晋中 030619；2.太原师范学院汾河流域科学发展研究中心，山西 晋中 030619
关键词:
 钢铁工业区多环芳烃源解析风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 以山西省某大型钢铁厂及其周边土壤为研究对象，对表层土壤中多环芳烃（PAHs）含量特征、污染来源及风险程度进行分析和评价。结果表明：（1）表层土壤中16种PAHs单体均有检出，总质量浓度为65.82～10 514.04 ng/g，均值为2 152.31 ng/g；PAHs组成以低环PAHs为主，高环PAHs次之；污染处于中等水平；污染严重的采样点主要分布在工业生产频繁、交通运输繁忙和废水、废气集中排放的区域。（2）表层土壤中PAHs主要来源于煤燃烧源，同时存在石油源和汽车尾气污染，3者对该区域PAHs的平均贡献率分别为55.8%、12.0%、32.2%。（3）研究区土壤中低环PAHs具有较高的潜在生态风险，成人与儿童均存在潜在的致癌风险。

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更新日期/Last Update: 2022-06-14