[1] 刘慧琳,莫招育,覃纹,等. 广西秸秆露天焚烧源排放清单及时空分布研究[J].环境污染与防治,2022,44(5):631.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):631.
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 广西秸秆露天焚烧源排放清单及时空分布研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年5期
页码:
631
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-09-01

文章信息/Info

作者:
 刘慧琳莫招育覃纹穆奕君黄炯丽陈志明杨俊超李宏姣张达标吴影段炼
 1.广西壮族自治区环境保护科学研究院，广西 南宁 530022；2.广西西江流域生态环境与一体化发展协同创新中心，广西 南宁 530022；3.复旦大学环境科学与工程系，上海 200433；4.南宁师范大学自然资源与测绘学院，广西 南宁 530001；5.南宁师范大学健康地理教育与信息中心，广西 南宁 530001
关键词:
 甘蔗秸秆露天焚烧排放清单时空分布
文献标志码:
A
摘要:
 秸秆露天焚烧一直是影响广西冬季环境空气质量的主要因素，秸秆露天焚烧具有地方特色，是大气污染防治工作中的重中之重。基于大气污染源排放清单编制，采用排放因子法测算了广西秸秆露天焚烧源排放清单，利用环境空气质量数据和火点监控数据，分析了秸秆露天焚烧污染物的时空分布特征。结果表明，广西2019年秸秆露天焚烧排放污染物量为CO 80.7万t、可吸入颗粒物（PM10）14.8万t、细颗粒物（PM2.5）14.5万t、挥发性有机物（VOCs）15.9万t、SO2 1.1万t、NOx 5.1万t、黑碳（BC） 1.9万t、有机碳（OC） 8.3万t和NH3 1.0万t，其中甘蔗秸秆焚烧污染物排放贡献占比为82.1%~87.8%，是广西主要的大气污染源。每年11月至次年2月是广西甘蔗秸秆焚烧主要时段，该季节气象条件利于焚烧且不易扩散，对环境空气质量影响较大。来宾市22：00和崇左市9：00左右秸秆露天焚烧特征明显。
更新日期/Last Update: 2022-06-14