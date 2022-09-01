[1] 刘慧琳,莫招育,覃纹,等. 广西秸秆露天焚烧源排放清单及时空分布研究[J].环境污染与防治,2022,44(5):631.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):631.
广西秸秆露天焚烧源排放清单及时空分布研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年5期
- 页码:
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631
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘慧琳; 莫招育; 覃纹; 穆奕君; 黄炯丽; 陈志明; 杨俊超; 李宏姣; 张达标; 吴影; 段炼
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1.广西壮族自治区环境保护科学研究院，广西 南宁 530022；2.广西西江流域生态环境与一体化发展协同创新中心，广西 南宁 530022；3.复旦大学环境科学与工程系，上海 200433；4.南宁师范大学自然资源与测绘学院，广西 南宁 530001；5.南宁师范大学健康地理教育与信息中心，广西 南宁 530001
- 关键词:
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甘蔗秸秆; 露天焚烧; 排放清单; 时空分布
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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秸秆露天焚烧一直是影响广西冬季环境空气质量的主要因素，秸秆露天焚烧具有地方特色，是大气污染防治工作中的重中之重。基于大气污染源排放清单编制，采用排放因子法测算了广西秸秆露天焚烧源排放清单，利用环境空气质量数据和火点监控数据，分析了秸秆露天焚烧污染物的时空分布特征。结果表明，广西2019年秸秆露天焚烧排放污染物量为CO 80.7万t、可吸入颗粒物（PM10）14.8万t、细颗粒物（PM2.5）14.5万t、挥发性有机物（VOCs）15.9万t、SO2 1.1万t、NOx 5.1万t、黑碳（BC） 1.9万t、有机碳（OC） 8.3万t和NH3 1.0万t，其中甘蔗秸秆焚烧污染物排放贡献占比为82.1%~87.8%，是广西主要的大气污染源。每年11月至次年2月是广西甘蔗秸秆焚烧主要时段，该季节气象条件利于焚烧且不易扩散，对环境空气质量影响较大。来宾市22：00和崇左市9：00左右秸秆露天焚烧特征明显。
更新日期/Last Update:
2022-06-14