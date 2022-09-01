秸秆露天焚烧一直是影响广西冬季环境空气质量的主要因素，秸秆露天焚烧具有地方特色，是大气污染防治工作中的重中之重。基于大气污染源排放清单编制，采用排放因子法测算了广西秸秆露天焚烧源排放清单，利用环境空气质量数据和火点监控数据，分析了秸秆露天焚烧污染物的时空分布特征。结果表明，广西2019年秸秆露天焚烧排放污染物量为CO 80.7万t、可吸入颗粒物（PM 10 ）14.8万t、细颗粒物（PM 2.5 ）14.5万t、挥发性有机物（VOCs）15.9万t、SO 2 1.1万t、NO x 5.1万t、黑碳（BC） 1.9万t、有机碳（OC） 8.3万t和NH 3 1.0万t，其中甘蔗秸秆焚烧污染物排放贡献占比为82.1%~87.8%，是广西主要的大气污染源。每年11月至次年2月是广西甘蔗秸秆焚烧主要时段，该季节气象条件利于焚烧且不易扩散，对环境空气质量影响较大。来宾市22：00和崇左市9：00左右秸秆露天焚烧特征明显。