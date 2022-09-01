为了研究喀斯特地貌区土壤重金属的来源及生态风险，给出农产品安全生产建议，选择在广西中部地区采集表层土壤样品1 028个及水稻籽实-根系土壤样品80套，分析了重金属元素（Cd、Cr、Pb、Hg、As、Cu、Zn和Ni）含量、主量成分含量及土壤pH，基于主成分分析和地统计法研究土壤重金属来源，利用潜在生态危害指数法进行生态风险评价。结果表明：研究区土壤重金属污染问题显著，土壤重金属平均含量明显高于广西土壤背景值；土壤重金属主要来源于成土母质，土壤有机质、铁锰氧化物及黏土矿物对土壤重金属含量有着显著影响；造成研究区生态风险偏高的主要影响因子为Cd和Hg；水稻籽实对Cd的吸收主要受到土壤pH和CaO含量的影响，建议施用钙质土壤调理剂，抑制水稻对Cd的吸收，保障农产品安全。