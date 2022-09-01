[1] 陈彪,卢炳科,邱炜. 广西喀斯特地貌区土壤重金属来源与生态风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(5):639.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):639.
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 广西喀斯特地貌区土壤重金属来源与生态风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年5期
页码:
639
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-09-01

文章信息/Info

作者:
 陈彪卢炳科邱炜
 1.广西壮族自治区地质调查院，广西 南宁 530023；2.南宁理工学院教学科研管理处，广西 南宁 530100
关键词:
 喀斯特地貌土壤重金属来源生态风险评价农产品安全
文献标志码:
A
摘要:
 为了研究喀斯特地貌区土壤重金属的来源及生态风险，给出农产品安全生产建议，选择在广西中部地区采集表层土壤样品1 028个及水稻籽实-根系土壤样品80套，分析了重金属元素（Cd、Cr、Pb、Hg、As、Cu、Zn和Ni）含量、主量成分含量及土壤pH，基于主成分分析和地统计法研究土壤重金属来源，利用潜在生态危害指数法进行生态风险评价。结果表明：研究区土壤重金属污染问题显著，土壤重金属平均含量明显高于广西土壤背景值；土壤重金属主要来源于成土母质，土壤有机质、铁锰氧化物及黏土矿物对土壤重金属含量有着显著影响；造成研究区生态风险偏高的主要影响因子为Cd和Hg；水稻籽实对Cd的吸收主要受到土壤pH和CaO含量的影响，建议施用钙质土壤调理剂，抑制水稻对Cd的吸收，保障农产品安全。

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更新日期/Last Update: 2022-06-14