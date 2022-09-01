[1] 张莉莉,沙雪琴,张振加,等. 皖江城市带3个典型城市地表灰尘中多环芳烃的分布特征、来源和健康风险[J].环境污染与防治,2022,44(5):649.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(5):649.
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 皖江城市带3个典型城市地表灰尘中多环芳烃的分布特征、来源和健康风险()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年5期
页码:
649
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-09-01

文章信息/Info

作者:
 张莉莉沙雪琴张振加汪青
 1.安徽师范大学地理与旅游学院,安徽 芜湖 241003；2.江淮流域地表过程与区域响应安徽省重点实验室,安徽 芜湖 241003
关键词:
 地表灰尘多环芳烃黑碳光解校正来源解析健康风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 测定了皖江城市带合肥、芜湖、池州3个典型城市夏、冬两季的地表灰尘中多环芳烃(PAHs)含量，分析了PAHs的时空分布特征、与黑碳(BC)的相关性，并在对PAHs进行来源解析的基础上进行了健康风险评价。结果表明:总PAHs平均质量浓度以芜湖（5.20 μg/g）最高，合肥(2.98 μg/g)次之，池州(2.30 μg/g)最低；商业区（4.22 μg/g）、交通区（3.89 μg/g）、工业区（3.48 μg/g）的质量浓度高于绿地区（3.24 μg/g）和住宅区（2.75 μg/g）；冬季（3.75 μg/g）高于夏季（3.14 μg/g）。地表灰尘中PAHs与BC的相关性不大，主要来源于交通的油类高温燃烧和石油挥发泄漏，以及煤和生物质的高温燃烧。3市的地表灰尘PAHs健康风险总体较低，只有皮肤接触途径存在潜在的健康风险。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2022-06-14