[1] 钮劲涛,金宝丹,马三贵,等. 高铁酸钾对剩余污泥厌氧发酵性能的影响[J].环境污染与防治,2022,44(8):986.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):986.
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 高铁酸钾对剩余污泥厌氧发酵性能的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
986
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 钮劲涛金宝丹马三贵彭学辉朱少鹏吉建涛
 1.河南恒安环保科技有限公司，河南 郑州 450001；2.河南省高盐高浓度有机废水处理工程技术研究中心，河南 郑州 450001；3.郑州轻工业大学材料与化学工程学院，河南 郑州 450001；4.郑州大学生态与环境学院，河南 郑州 450001
关键词:
 高铁酸钾剩余污泥厌氧发酵酶活性
文献标志码:
A
摘要:
 为了研究高铁酸钾（PF）对剩余污泥厌氧发酵性能的影响，将不同剂量的PF投加至剩余污泥厌氧发酵系统，分析污泥溶液化率、污泥分解率、短链脂肪酸(SCFAs)、蛋白质、多糖、生物酶等指标，考察PF对污泥厌氧发酵的作用机理。结果表明，PF能够有效提高污泥水解酸化性能，且污泥水解酸化性能随着PF投加量(0~160 mg/mg)的增加而增强，PF投加量为160 mg/mg的发酵系统中，发酵末期蛋白质、多糖、SCFAs分别为552.17、355.39、914.30 mg/L，分别是PF投加量0 mg/mg发酵系统的2.7、4.6、8.3倍。适当浓度的PF能够提高蛋白酶、α-葡萄糖苷酶、碱性磷酸酶和脱氢酶活性，但是PF抑制酸性磷酸酶活性。同时，PF能够明显提高SCFAs中乙酸的比例，乙酸质量分数最高可达到57.81%。可见，PF不仅能提高污泥厌氧发酵性能，同时能够优化产酸类型。

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更新日期/Last Update: 2022-09-02