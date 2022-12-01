为了研究高铁酸钾（PF）对剩余污泥厌氧发酵性能的影响，将不同剂量的PF投加至剩余污泥厌氧发酵系统，分析污泥溶液化率、污泥分解率、短链脂肪酸(SCFAs)、蛋白质、多糖、生物酶等指标，考察PF对污泥厌氧发酵的作用机理。结果表明，PF能够有效提高污泥水解酸化性能，且污泥水解酸化性能随着PF投加量(0~160 mg/mg)的增加而增强，PF投加量为160 mg/mg的发酵系统中，发酵末期蛋白质、多糖、SCFAs分别为552.17、355.39、914.30 mg/L，分别是PF投加量0 mg/mg发酵系统的2.7、4.6、8.3倍。适当浓度的PF能够提高蛋白酶、α-葡萄糖苷酶、碱性磷酸酶和脱氢酶活性，但是PF抑制酸性磷酸酶活性。同时，PF能够明显提高SCFAs中乙酸的比例，乙酸质量分数最高可达到57.81%。可见，PF不仅能提高污泥厌氧发酵性能，同时能够优化产酸类型。