根据广西主要农作物产量，采用排放因子法对秸秆燃烧污染物排放量和碳释放量进行了估算，建立了2020年广西秸秆燃烧污染物排放清单和挥发性有机物（VOCs）物种清单，并对VOCs臭氧生成潜势（OFP）进行评估。结果表明：(1)2011―2020年广西主要农作物秸秆总量呈现增长趋势，每年秸秆燃烧量平均约占农作物秸秆总量的29%；水稻、玉米和甘蔗是广西农作物秸秆的主要来源，也是秸秆燃烧排放大气污染物的主要贡献源；(2)2020年广西秸秆燃烧VOCs和OFP总量分别为33 020.32、143 474.09 t，其中，含氧有机物和芳香烃是秸秆燃烧VOCs排放贡献最大的两类组分；(3)大气污染物排放强度高值区主要集中在广西中部和南部地区，如贵港、玉林和北海；(4)2020年广西秸秆燃烧碳排放总量达2.68×106 t，将农作物秸秆全部转化为生物炭，估算的固碳量可达3.72×106 t。