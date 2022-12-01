[1] 罗意然,韦进毅,郭送军,等. 广西秸秆燃烧大气污染物排放及生物炭转化固碳量估算[J].环境污染与防治,2022,44(8):993.
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 广西秸秆燃烧大气污染物排放及生物炭转化固碳量估算()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
993
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 罗意然韦进毅郭送军陈来国
 1.广西大学资源环境与材料学院，广西 南宁 530004；2.生态环境部华南环境科学研究所，广东省大气污染控制工程实验室，广东 广州 510655
关键词:
 秸秆燃烧排放清单空间分布生物炭固碳量
文献标志码:
A
摘要:
 根据广西主要农作物产量，采用排放因子法对秸秆燃烧污染物排放量和碳释放量进行了估算，建立了2020年广西秸秆燃烧污染物排放清单和挥发性有机物（VOCs）物种清单，并对VOCs臭氧生成潜势（OFP）进行评估。结果表明：(1)2011―2020年广西主要农作物秸秆总量呈现增长趋势，每年秸秆燃烧量平均约占农作物秸秆总量的29%；水稻、玉米和甘蔗是广西农作物秸秆的主要来源，也是秸秆燃烧排放大气污染物的主要贡献源；(2)2020年广西秸秆燃烧VOCs和OFP总量分别为33 020.32、143 474.09 t，其中，含氧有机物和芳香烃是秸秆燃烧VOCs排放贡献最大的两类组分；(3)大气污染物排放强度高值区主要集中在广西中部和南部地区，如贵港、玉林和北海；(4)2020年广西秸秆燃烧碳排放总量达2.68×106 t，将农作物秸秆全部转化为生物炭，估算的固碳量可达3.72×106 t。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2022-09-02