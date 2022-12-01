评估修复后土壤对地下水的污染风险对于修复后土壤的再利用具有重要的意义。以浙江省某退役工业污染场地的修复后土壤为例，在调查分析该区域土壤和地下水污染情况的基础上，结合下填区水文地质条件，运用EPACMTP模型研究修复后土壤下填对地下水的影响，并分析下填参数与稀释和衰减因子（DAF）之间的相关性。结果表明，该场地土壤存在氟化物、砷和铅超标现象，下填利用可能会造成下填区地下水污染风险，通过降低入渗率、减小场地面积、远离环境敏感点等措施将DAF增大到4.33以上，才能使修复后土壤下填对敏感点地下水污染风险可接受。