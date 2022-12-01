[1] 罗文婷,王希莉,张弛,等. 基于EPACMTP模型的修复后土壤下填策略设计及案例研究[J].环境污染与防治,2022,44(8):1009.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1009.
基于EPACMTP模型的修复后土壤下填策略设计及案例研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年8期
- 页码:
-
1009
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2022-12-01
文章信息/Info
- 作者:
-
罗文婷; 王希莉; 张弛; 何海云; 钟重; 宁增平; 王国玉
-
1.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江省环境污染控制技术重点研究实验室，浙江 杭州 310007；3.浙江省经济信息发展有限公司，浙江 杭州 310007；4.中国科学院地球化学研究所，环境地球化学国家重点实验室，贵州 贵阳 550081；5.中国城市建设研究院有限公司，北京 100120
- 关键词:
-
EPACMTP模型; 修复后土壤; 下填策略; 设计
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
评估修复后土壤对地下水的污染风险对于修复后土壤的再利用具有重要的意义。以浙江省某退役工业污染场地的修复后土壤为例，在调查分析该区域土壤和地下水污染情况的基础上，结合下填区水文地质条件，运用EPACMTP模型研究修复后土壤下填对地下水的影响，并分析下填参数与稀释和衰减因子（DAF）之间的相关性。结果表明，该场地土壤存在氟化物、砷和铅超标现象，下填利用可能会造成下填区地下水污染风险，通过降低入渗率、减小场地面积、远离环境敏感点等措施将DAF增大到4.33以上，才能使修复后土壤下填对敏感点地下水污染风险可接受。
更新日期/Last Update:
2022-09-02