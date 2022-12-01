以前期分离的不动杆菌（Acinetobacter sp.）K7菌株为生物材料降解转化卤代肉桂酸，采用超高效液相色谱（UPLC）串联飞行时间高分辨质谱仪（MS）检测卤代肉桂酸的转化情况。结果表明，K7菌株对卤代肉桂酸类物质的转化作用具有显著的结构依赖特征，K7菌株对4-卤代肉桂酸具有高效转化能力，对2、3位卤代肉桂酸的转化能力明显降低。以8种卤代肉桂酸中转化率最高的4-氯肉桂酸为例，K7菌株在温度为10～40 ℃、pH为6～10、盐度（以NaCl质量分数计）≤0.6%、4-氯肉桂酸初始质量浓度为50～100 mg/L时转化效率较高。K7菌株能将4-氯肉桂酸高效转化为4-氯苯甲酸，但不再发生进一步转化，作用靶点较为单一。