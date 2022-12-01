[1] 马璐,王雅遥,郭雨辰,等. 不动杆菌（Acinetobacter sp.）K7菌株转化卤代肉桂酸的特性研究[J].环境污染与防治,2022,44(8):1015.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1015.
不动杆菌（Acinetobacter sp.）K7菌株转化卤代肉桂酸的特性研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年8期
- 页码:
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1015
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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马璐; 王雅遥; 郭雨辰; 李敏
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北方民族大学生物科学与工程学院，宁夏 银川 750021
- 关键词:
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卤代肉桂酸; 不动杆菌; 转化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以前期分离的不动杆菌（Acinetobacter sp.）K7菌株为生物材料降解转化卤代肉桂酸，采用超高效液相色谱（UPLC）串联飞行时间高分辨质谱仪（MS）检测卤代肉桂酸的转化情况。结果表明，K7菌株对卤代肉桂酸类物质的转化作用具有显著的结构依赖特征，K7菌株对4-卤代肉桂酸具有高效转化能力，对2、3位卤代肉桂酸的转化能力明显降低。以8种卤代肉桂酸中转化率最高的4-氯肉桂酸为例，K7菌株在温度为10～40 ℃、pH为6～10、盐度（以NaCl质量分数计）≤0.6%、4-氯肉桂酸初始质量浓度为50～100 mg/L时转化效率较高。K7菌株能将4-氯肉桂酸高效转化为4-氯苯甲酸，但不再发生进一步转化，作用靶点较为单一。
更新日期/Last Update:
2022-09-02