以化学毒剂芥子气模拟剂2-氯乙基乙基硫醚（2-CEES）为消毒对象，采用基于中心组合设计的响应面法，建立回归方程，确定过氧化氢（H 2 O 2 ）/乙酰胍（ACG）消毒体系最优活化配方。结果表明：（1）3个因素对消毒率均具有极显著或显著影响，其强弱顺序为pH＞H 2 O 2 质量分数＞ACG质量分数。（2）最优配方为H 2 O 2 质量分数1.24%、ACG质量分数3.82%、pH=9.39，回归方程预测消毒率为99.4%，实测消毒率平均为99.5%，回归方程与实际消毒结果吻合程度好。（3）当对硫磷、对氧磷、乙硫醇、乙硫醚、氰化钠均为20 mg/mL时，消毒30 min后危险化学品均未检出，消毒率均大于99.9%；受低溶解度影响，当甲拌磷质量浓度为5 mg/mL时，消毒30 min后消毒率亦可达到99.5%。