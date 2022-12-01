[1] 肖博仁,秦汉强,杨金星,等. 响应面法优化过氧化氢活化配方及其对2-氯乙基乙基硫醚污染水的降解[J].环境污染与防治,2022,44(8):1020.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1020.
响应面法优化过氧化氢活化配方及其对2-氯乙基乙基硫醚污染水的降解()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年8期
- 页码:
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1020
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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肖博仁; 秦汉强; 杨金星; 齐丽红; 左国民
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1.陆军防化学院学员五大队，北京 102205；2.陆军防化学院生物防护系，北京 102205
- 关键词:
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过氧化氢; 乙酰胍; 响应面法; 2-氯乙基乙基硫醚; 活化配方
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以化学毒剂芥子气模拟剂2-氯乙基乙基硫醚（2-CEES）为消毒对象，采用基于中心组合设计的响应面法，建立回归方程，确定过氧化氢（H2O2）/乙酰胍（ACG）消毒体系最优活化配方。结果表明：（1）3个因素对消毒率均具有极显著或显著影响，其强弱顺序为pH＞H2O2质量分数＞ACG质量分数。（2）最优配方为H2O2质量分数1.24%、ACG质量分数3.82%、pH=9.39，回归方程预测消毒率为99.4%，实测消毒率平均为99.5%，回归方程与实际消毒结果吻合程度好。（3）当对硫磷、对氧磷、乙硫醇、乙硫醚、氰化钠均为20 mg/mL时，消毒30 min后危险化学品均未检出，消毒率均大于99.9%；受低溶解度影响，当甲拌磷质量浓度为5 mg/mL时，消毒30 min后消毒率亦可达到99.5%。
更新日期/Last Update:
2022-09-02