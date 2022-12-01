选取某河谷盆地型工业园区为研究区，基于GMS软件模拟不同渗透性含水层中不同污染控制措施对化学需氧量（COD）污染羽的阻隔效果，分析含水层渗透性对污染控制措施阻隔效果的影响。结果表明：在低渗透性地层中，抽水井对COD污染羽的阻隔效果较好；在高渗透性地层中，防渗墙的阻隔效果较好。