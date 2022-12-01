[1] 陈雳华,张弛,郑凌云,等. 基于GMS软件的河谷盆地型工业园区地下水污染控制模拟[J].环境污染与防治,2022,44(8):1025.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1025.
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 基于GMS软件的河谷盆地型工业园区地下水污染控制模拟()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1025
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 陈雳华张弛郑凌云付高平张蔚
 浙江省环境科技有限公司，浙江 杭州 311100
关键词:
 工业园区地下水污染控制GMS软件
文献标志码:
A
摘要:
 选取某河谷盆地型工业园区为研究区，基于GMS软件模拟不同渗透性含水层中不同污染控制措施对化学需氧量（COD）污染羽的阻隔效果，分析含水层渗透性对污染控制措施阻隔效果的影响。结果表明：在低渗透性地层中，抽水井对COD污染羽的阻隔效果较好；在高渗透性地层中，防渗墙的阻隔效果较好。

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更新日期/Last Update: 2022-09-02