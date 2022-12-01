以粉煤灰空心微珠(FACs)作为浮珠材料，以小球藻为例，提出新型浮珠浮选法。在有效浮选采收微藻的同时还给FACs的回收利用提供了新思路。同时，结合响应面法(RSM)，筛选出浮选时间、pH和聚合氯化铝（PAC）浓度是影响浮珠浮选工艺的关键因素，其中pH对采收率的影响最为显著，在较低pH下，FACs和小球藻之间的静电斥力逐渐减为负值，从而出现了静电吸引，这有利于浮珠与微藻之间的吸附，在pH为4.194、PAC质量浓度为80 mg/L、浮选时间为12 min的条件下采收率最高可达88.4%。通过经济成分分析发现，在采收率为88.4%时该方法实际处理成本仅为0.73元/t，具有很大的工业化应用前景。