[1] 章浩文,尹鸿伟,秦微,等. 基于电厂粉煤灰的微藻采收新方法及其性能[J].环境污染与防治,2022,44(8):1035.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1035.
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 基于电厂粉煤灰的微藻采收新方法及其性能()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1035
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 章浩文尹鸿伟秦微丁可可文豪范廷玉
 1.安徽理工大学地球与环境学院，安徽 淮南 232001；2.安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院（芜湖），安徽 芜湖 241003
关键词:
 粉煤灰空心微珠小球藻浮珠浮选采收率聚合氯化铝响应面法
文献标志码:
A
摘要:
 以粉煤灰空心微珠(FACs)作为浮珠材料，以小球藻为例，提出新型浮珠浮选法。在有效浮选采收微藻的同时还给FACs的回收利用提供了新思路。同时，结合响应面法(RSM)，筛选出浮选时间、pH和聚合氯化铝（PAC）浓度是影响浮珠浮选工艺的关键因素，其中pH对采收率的影响最为显著，在较低pH下，FACs和小球藻之间的静电斥力逐渐减为负值，从而出现了静电吸引，这有利于浮珠与微藻之间的吸附，在pH为4.194、PAC质量浓度为80 mg/L、浮选时间为12 min的条件下采收率最高可达88.4%。通过经济成分分析发现，在采收率为88.4%时该方法实际处理成本仅为0.73元/t，具有很大的工业化应用前景。

相似文献/References:

[1]邹万生,刘良国,张景来,等.固定化藻菌对珍珠蚌养殖废水中TN和TP去除效果的影响[J].环境污染与防治,2011,(3):28.
[2]刘学铭 余若黔 梁世中 余遂贤.味精废水异养培养小球藻的初步研究[J].环境污染与防治,1999,(6):8.

更新日期/Last Update: 2022-09-21