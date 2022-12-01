[1] 章浩文,尹鸿伟,秦微,等. 基于电厂粉煤灰的微藻采收新方法及其性能[J].环境污染与防治,2022,44(8):1035.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1035.
基于电厂粉煤灰的微藻采收新方法及其性能()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年8期
- 页码:
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1035
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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章浩文; 尹鸿伟; 秦微; 丁可可; 文豪; 范廷玉
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1.安徽理工大学地球与环境学院，安徽 淮南 232001；2.安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院（芜湖），安徽 芜湖 241003
- 关键词:
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粉煤灰空心微珠; 小球藻; 浮珠浮选; 采收率; 聚合氯化铝; 响应面法
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以粉煤灰空心微珠(FACs)作为浮珠材料，以小球藻为例，提出新型浮珠浮选法。在有效浮选采收微藻的同时还给FACs的回收利用提供了新思路。同时，结合响应面法(RSM)，筛选出浮选时间、pH和聚合氯化铝（PAC）浓度是影响浮珠浮选工艺的关键因素，其中pH对采收率的影响最为显著，在较低pH下，FACs和小球藻之间的静电斥力逐渐减为负值，从而出现了静电吸引，这有利于浮珠与微藻之间的吸附，在pH为4.194、PAC质量浓度为80 mg/L、浮选时间为12 min的条件下采收率最高可达88.4%。通过经济成分分析发现，在采收率为88.4%时该方法实际处理成本仅为0.73元/t，具有很大的工业化应用前景。
更新日期/Last Update:
2022-09-21