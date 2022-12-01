[1] 曹惠明,孟祥亮,孔梅,等. 山东省大气气溶胶时空分布特征遥感研究[J].环境污染与防治,2022,44(8):1046.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1046.
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 山东省大气气溶胶时空分布特征遥感研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1046
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 曹惠明孟祥亮孔梅贾臣于会泳米雪婷孙宇张文华王凯
 1.山东省生态环境监测中心，山东 济南 250101；2.山东科技大学测绘与空间信息学院，山东 青岛 266590；3.青岛星科瑞升信息科技有限公司，山东 青岛 266555
关键词:
 遥感大气气溶胶气溶胶光学厚度时空分布特征MCD19A2山东省
文献标志码:
A
摘要:
 大气气溶胶对气候变化、大气环境质量以及人类健康有着重要影响。山东省经济发达、人口密集，大气环境污染特别是气溶胶污染状况严重，故准确探测和研究气溶胶特征对其推进生态文明建设和改善大气环境具有重要意义。获取2015―2020年1 km分辨率的MCD19A2气溶胶光学厚度（AOD）数据，基于不同尺度AOD结果，结合细颗粒物（PM2.5）、社会经济和气象统计数据，研究山东省气溶胶时空分布特征。结果表明：山东省气溶胶空间分布存在鲁西南和鲁苏交界两个高值区，以及鲁中山区和胶东半岛沿海两个低值区；2015―2020年AOD整体呈现下降趋势，大气环境有所改善；从季节和月变化来看，气溶胶污染在春季以及3、4、7月比较严重；污染控制政策、社会经济发展和气象因素对气溶胶时空变化产生一定影响。本研究可为山东省气溶胶污染防治和城市空气质量监测提供相关参考。

相似文献/References:

[1]邹长伟 黄虹 曹军骥.大气气溶胶含碳物质基本特征综述[J].环境污染与防治,2006,(4):270.

更新日期/Last Update: 2022-09-21