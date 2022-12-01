大气气溶胶对气候变化、大气环境质量以及人类健康有着重要影响。山东省经济发达、人口密集，大气环境污染特别是气溶胶污染状况严重，故准确探测和研究气溶胶特征对其推进生态文明建设和改善大气环境具有重要意义。获取2015―2020年1 km分辨率的MCD19A2气溶胶光学厚度（AOD）数据，基于不同尺度AOD结果，结合细颗粒物（PM 2.5 ）、社会经济和气象统计数据，研究山东省气溶胶时空分布特征。结果表明：山东省气溶胶空间分布存在鲁西南和鲁苏交界两个高值区，以及鲁中山区和胶东半岛沿海两个低值区；2015―2020年AOD整体呈现下降趋势，大气环境有所改善；从季节和月变化来看，气溶胶污染在春季以及3、4、7月比较严重；污染控制政策、社会经济发展和气象因素对气溶胶时空变化产生一定影响。本研究可为山东省气溶胶污染防治和城市空气质量监测提供相关参考。