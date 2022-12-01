[1] ²ñÐ¡Æ½,Ä¸ÇåÁÖ,ÙÜÔËÓÂ,µÈ. ÖÛÉ½Óæ³¡³±¼ä´ø³Á»ýÎïÖØ½ðÊôÐÎÌ¬·Ö²¼ÌØÕ÷¼°ÉúÌ¬·çÏÕ·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2022,44(8):1054.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1054.
µã»÷¸´ÖÆ

 ÖÛÉ½Óæ³¡³±¼ä´ø³Á»ýÎïÖØ½ðÊôÐÎÌ¬·Ö²¼ÌØÕ÷¼°ÉúÌ¬·çÏÕ·ÖÎö()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
44¾í
ÆÚÊý:
2022Äê8ÆÚ
Ò³Âë:
1054
À¸Ä¿:
¼à²âÓëÆÀ¼Û
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-12-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ²ñÐ¡Æ½Ä¸ÇåÁÖÙÜÔËÓÂÍõºì¹âÍõÏþ»ªÍõ½£
 Õã½­Ê¡º£ÑóÉúÌ¬»·¾³¼à²âÖÐÐÄ£¬Õã½­ ÖÛÉ½ 316021
¹Ø¼ü´Ê:
³±¼ä´ø³Á»ýÎïÖØ½ðÊôBCRÉúÌ¬·çÏÕ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÎªÁËÑÐ¾¿ÖÛÉ½Óæ³¡³±¼ä´ø³Á»ýÎïÖØ½ðÊôÎÛÈ¾³Ì¶È£¬²ÉÓÃBCRÁ¬ÐøÌáÈ¡·¨·ÖÎöÁË7ÖÖÖØ½ðÊô£¨Cd¡¢Cu¡¢Pb¡¢Zn¡¢Ni¡¢Cr¡¢As£©ÐÎÌ¬º¬Á¿£¬ÖØµãÌÖÂÛÁËÆä×ÜÁ¿ºÍ¸³´æÐÎÌ¬µÄ·Ö²¼ÌØÕ÷¡¢Ó°ÏìÒòËØ¼°ÉúÌ¬·çÏÕ¡£½á¹û±íÃ÷£¬ÖÛÉ½Óæ³¡³±¼ä´ø³Á»ýÎïÖÐCd¡¢Pb¡¢Cu¡¢Zn¡¢Ni¡¢CrºÍAs·Ö±ðÎª0.131¡¢26.2¡¢35.1¡¢94.2¡¢38.8¡¢77.9¡¢18.6 mg/kg¡£ÖØ½ðÊô×ÜÁ¿µÄ¿Õ¼ä·Ö²¼×ÜÌå±íÏÖÎªº£ÑÎ£¨CJ10£©¶ÏÃæ½ÏµÍ£¬Õòº££¨CJ09£©¶ÏÃæ½Ï¸ß¡£Cu¡¢Cr¡¢As·Ö±ðÓÐ40.0%¡¢60.0%¡¢40.0%¶ÏÃæ³¬¹ý¡¶º£Ñó³Á»ýÎïÖÊÁ¿¡·£¨GB 18668¡ª2002£©¢ñÀà±ê×¼¡£ÐÎÌ¬·ÖÎö±íÃ÷£¬²»Í¬ÖØ½ðÊôÔªËØÖ®¼äµÄÐÎÌ¬×é³É²îÒì½Ï´ó£¬ÆäÖÐCdÒÔËáÌáÈ¡Ì¬ÎªÖ÷£¬PbÒÔ¿É»¹Ô­Ì¬ÎªÖ÷£¬CuµÄ¿ÉÌáÈ¡Ì¬ºÍ²ÐÔüÌ¬±ÈÀýÏàµ±£¬Zn¡¢Ni¡¢Cr¡¢AsÔòÒÔ²ÐÔüÌ¬ÎªÖ÷¡£Í¨¹ý·ÖÎö¹éÒ»»¯µÄÖØ½ðÊôÊý¾Ý£¬ÈÏÎªCu¡¢Zn¡¢Ni¡¢CrºÍAsÖ÷ÒªÀ´×ÔÑÒÊ¯·ç»¯µÈ×ÔÈ»Ô´£¬ÇÒ»·¾³±ä»¯¶ÔÆäÇ¨ÒÆ×ª»¯Ó°Ïì½ÏÐ¡£»¶øCdºÍPbËäÈ»Ö÷ÒªÒ²Ô´ÓÚ×ÔÈ»¹ý³Ì£¬µ«pH»òÈÜ½âÑõµÈ»·¾³±ä»¯¶ÔÆäÇ¨ÒÆ×ª»¯ÓÐÖØÒªÓ°Ïì£¬ÇÒCJ09¶ÏÃæ´æÔÚÈËÎªÎÛÈ¾µÄºÛ¼£¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ºúÓÀ¶¨ ÖìÓÐÎª.¾£ÂíºÓ³Á»ýÎïµÄÉúÎï¶¾ÐÔ¼°ÆäÅ©ÌïÀûÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1992,(2):5.
[2]Áõ°®¾Õ¡¡¿×·±Ïè.µ×ÄàÊè¿£¶ÔÎåÀïºþ³Á»ýÎïÉúÎï¶¾ÐÔµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(12):881.
[3]»ÆËê˜Å¡¡Àîº£ÌÎ.º£ºÓ³Á»ýÎï¶ÔÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þ¼×õ¥Îü¸½ÐÐÎªÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(5):321.
[4]ÉòÐ¡¶«¡¡Éê¿ªÀö¡¡Ñî¡¡Ç¿µÈ.Ç®ÌÁ½­¸»Ñô—º¼ÖÝ¶Î³Á»ýÎïÁ×µÄ¸³´æÐÎÌ¬·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(9):678.
[5]ÖÓ¡¡ÔÆ¡¡Ö£¡¡Õý¡¡ÕÔÓÀ¸»µÈ.γ·øÕÕ½µ½â³Á»ýÎïÖÐÁùÂÈ±½(HCB)µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(2):20.
[6]ÍõÑÅ»Ô¡¡ËïÖ¾ÖÒ¡¡Íò·åµÈ.ËÉ»¨½­¹þ¶û±õ½­¶Î±í²ã³Á»ýÎïÖÐ¶àÂÈÁª±½²ÐÁô×´¿ö·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):5.
[7]ÕÅ¸£ÁÖ,½ðÏà²Ó,ÍõÊ¥Èð,µÈ.ÖÐ¹ú5´óµ­Ë®ºþ³Á»ýÎïÖÐÁ×ÐÎÌ¬·Ö²¼ÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(2Íø):1.
[8]Àîº£Ñà¡¡»ÆÑÓ¡¡Íõ³ç³¼.±±¾©Î÷³ÇÇøÓêË®¹ÜµÀ³Á»ýÎïÖÐÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(3):28.
[9]¶­Ï×±ò¡¡ºÎÒåÁÁ¡¡½ùÇ¿µÈ.Í­ÔÚ³Á»ýÎï²»Í¬ÎÈ¶¨ÐÔ×é·ÖÉÏµÄÎü¸½ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(3):79.
[10]·¶Ë³Àû¡¡Ìï´óÓÂ¡¡º«ÏþÏ¼.¶à»··¼ÌþÔÚ»´ºÓ¡¢»ÆºÓºÍÎÀºÓ³Á»ýÎïÉÏµÄÎü¸½¼°½âÎüÐÐÎªÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):34.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2022-09-21