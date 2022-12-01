[1] 李媛,张芙蓉. 石嘴山市大气颗粒物变化特征及潜在源区分析[J].环境污染与防治,2022,44(8):1061.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1061.
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 石嘴山市大气颗粒物变化特征及潜在源区分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1061
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 李媛张芙蓉
 宁夏大学生态环境学院，宁夏 银川 750021
关键词:
 大气颗粒物后向轨迹潜在源区聚类分析
文献标志码:
A
摘要:
 在揭示石嘴山市2019―2020年大气颗粒物浓度随时间变化规律的基础上，采用混合单粒子拉格朗日综合轨迹（HYSPLIT）模型模拟每天4个时刻的气团后向轨迹，并按季节进行轨迹聚类及潜在源贡献因子（PSCF）分析，确定大气颗粒物的输送路径及潜在污染源区的贡献。结果显示：(1)在月变化层面，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物（PM10）的月均质量浓度总体均呈现“W”型变化规律，PM2.5的3个峰值分别出现在1月、5月和12月，PM10在1月、4月、5月、11月明显高于其他月份。PM2.5/PM10在1月、12月相对较高，在4月、5月相对低值。在季节变化层面，PM2.5和PM10的季均浓度由高到低依次为冬季、春季、秋季、夏季，PM2.5/PM10表现为冬季高、春季低、夏秋季居中的变化特点；(2)石嘴山市气流轨迹存在明显的季节差异，冬季PM2.5、PM10以西北及东南方向的局地近距离污染输送为主，春季PM10以西北方向的长距离输送为主；(3)在污染最重的冬季，对PM2.5贡献大的区域主要位于内蒙古西南部、宁夏北部、甘肃东部及陕西西部地区，对PM10贡献大的区域集中在内蒙古南部、陕西西北部。

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更新日期/Last Update: 2022-09-21