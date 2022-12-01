在揭示石嘴山市2019―2020年大气颗粒物浓度随时间变化规律的基础上，采用混合单粒子拉格朗日综合轨迹（HYSPLIT）模型模拟每天4个时刻的气团后向轨迹，并按季节进行轨迹聚类及潜在源贡献因子（PSCF）分析，确定大气颗粒物的输送路径及潜在污染源区的贡献。结果显示：(1)在月变化层面，细颗粒物(PM 2.5 )、可吸入颗粒物（PM 10 ）的月均质量浓度总体均呈现“W”型变化规律，PM 2.5 的3个峰值分别出现在1月、5月和12月，PM 10 在1月、4月、5月、11月明显高于其他月份。PM 2.5 /PM 10 在1月、12月相对较高，在4月、5月相对低值。在季节变化层面，PM 2.5 和PM 10 的季均浓度由高到低依次为冬季、春季、秋季、夏季，PM 2.5 /PM 10 表现为冬季高、春季低、夏秋季居中的变化特点；(2)石嘴山市气流轨迹存在明显的季节差异，冬季PM 2.5 、PM 10 以西北及东南方向的局地近距离污染输送为主，春季PM 10 以西北方向的长距离输送为主；(3)在污染最重的冬季，对PM 2.5 贡献大的区域主要位于内蒙古西南部、宁夏北部、甘肃东部及陕西西部地区，对PM 10 贡献大的区域集中在内蒙古南部、陕西西北部。