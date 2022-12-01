[1] ³ÂÁÕ,Àî³¿¹â,Àî·æÃñ,µÈ. Ë®ÉúÌ¬ÐÞ¸´Ö²ÎïË®ÖÊ¾»»¯ÄÜÁ¦×ÛÊö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2022,44(8):1079.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1079.
µã»÷¸´ÖÆ

 Ë®ÉúÌ¬ÐÞ¸´Ö²ÎïË®ÖÊ¾»»¯ÄÜÁ¦×ÛÊö()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
44¾í
ÆÚÊý:
2022Äê8ÆÚ
Ò³Âë:
1079
À¸Ä¿:
×ÛÊö
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-12-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ³ÂÁÕÀî³¿¹âÀî·æÃñÖÖÔÆÏöºúºéÓª¸ßË§Ç¿ÖÜÎÀ¶«ËïÕñË®
 1.ÖÐ¹úº£Ñó´óÑ§»·¾³¿ÆÑ§Óë¹¤³ÌÑ§Ôº£¬º£Ñó»·¾³ÓëÉúÌ¬½ÌÓý²¿ÖØµãÊµÑéÊÒ£¬½üº£»·¾³ÎÛÈ¾¿ØÖÆÑÐ¾¿Ëù£¬É½¶« Çàµº 266100£»2.»ªÄÏÅ©Òµ´óÑ§×ÊÔ´»·¾³Ñ§Ôº£¬¹ã¶« ¹ãÖÝ 510642£»3.Çå»ª´óÑ§»·¾³Ñ§Ôº£¬±±¾© 100084£»4.ÇàµºÊÐË®Îñ¹ÜÀí¾Ö£¬É½¶« Çàµº 266100
¹Ø¼ü´Ê:
 Ë®ÉúÖ²ÎïË®ÖÊ¾»»¯Ë®ÉúÌ¬ÐÞ¸´
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
Ë®ÉúÖ²ÎïµÄÎÛÈ¾ÎïÈ¥³ýÄÜÁ¦ÊÇºâÁ¿Ë®ÉúÖ²ÎïË®ÉúÌ¬ÐÞ¸´ÊÊÒËÐÔµÄºËÐÄÖ¸±ê¡£¶Ô±È×Ü½áÁË³£¼ûË®ÉúÖ²Îï¶Ôµª¡¢Á×ÓªÑøÑÎ¡¢¶àÖÖÖØ½ðÊôºÍ»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿£¨COD£©µÄ¾»»¯ÄÜÁ¦¼°Ó°ÏìÒòËØ£¬ÒÔÆÚÎªÎÛÈ¾Ë®ÓòË®ÉúÌ¬ÐÞ¸´Ê±Ë®ÉúÖ²ÎïµÄÉ¸Ñ¡Ìá¹©²Î¿¼¡£½á¹û±íÃ÷£¬·ÛÂÌºüÎ²Ôå£¨Myriophyllum aquaticum£©¡¢ÃÀÈË½¶£¨Canna indica£©¡¢Â«Î­£¨Phragmites australis£©¡¢Â«Öñ£¨Arundo donax£©¡¢Ë®´Ð£¨Scirpus validus£©¡¢´È¹Ã£¨Sagittaria trifolia£©¡¢ÝÅÆÑ£¨Acorus calamus£©¶ÔµªµÄÈ¥³ýÐ§¹û½ÏºÃ£¬·ïÑÛÁ«£¨Eichhornia crassipes£©¡¢´óËi£¨Pistia stratiotes£©¡¢ÔóÐº£¨Alisma orientalis£©¡¢ÝÔ£¨Zizania latifolia£©¶ÔÁ×µÄÈ¥³ý¾ßÓÐÓÅÊÆ£»Æ¯¸¡Ö²Îï·ïÑÛÁ«¡¢´óËi¡¢¸¡Æ¼£¨Lemna minor£©¡¢×ÏÆ¼£¨Spirodela polyrrhiza£©¿É×÷ÎªË®ÖÐ¶àÖÖÖØ½ðÊôÎÛÈ¾Ê±Ê×ÏÈ¿¼ÂÇµÄÐÞ¸´Ö²Îï£»¸ùÏµÅÓ´ó¡¢ÃÚÑõÄÜÁ¦Ç¿¡¢Ò×¸½×ÅÎ¢ÉúÎïµÄË®ÉúÖ²Îï¶ÔË®ÖÐCODÈ¥³ý¾ßÓÐÓÅÊÆ¡£Ë®ÉúÖ²ÎïµÄÎÛÈ¾ÎïÈ¥³ýÐ§¹ûÍ¨³£ÓëÖ²ÎïÉú³¤×´Ì¬¡¢¸½×ÅÎ¢ÉúÎïÇé¿öµÈÓÐ¹Ø£¬ÍùÍùÊÜÎÂ¶È¡¢pH¡¢Ë®Éî¡¢Ë®Á÷Á÷Ì¬¡¢ÆäËûË®ÈÜÐÔÀë×Ó¡¢ÓªÑøÑÎµÄÓ°Ïì£¬Ñ¡ÔñÊ±ÐèÒª¿¼ÂÇÆä¶Ô»·¾³µÄÊÊÓ¦Ìõ¼þ»òÎªÆä¹¹ÔìÊÊÒËµÄ»·¾³¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÕÅ¡¡½àª¬Çñ»ÛÇÙª¬Ó÷ÑÞÝ¼µÈ.ÎÈ¶¨ÐÔ¸´ºÏ¸ßÌúËáÑÎµÄÖÆ±¸¼°ÆäÔÚË®ÖÊ¾»»¯ÖÐµÄÓ¦ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(7):34.
[2]¶ÎÓÂÌÎ,´ÞÅô,ÑîÏþ²¨,µÈ.±±·½¶¬¼¾È¥ÎÛË®ÉúÖ²ÎïµÄÉ¸Ñ¡ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(3Íø):1.
[3]ÔøÀöè¯,Àî³¿,ÂÀÏòºì,µÈ.ÐÂÐÍÈË¹¤ÊªµØÉúÌ¬ÌîÁÏ¾»»¯Éú»îÎÛË®µÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(9):24.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2012,(8):24.
[4]»Æ·å,ÀîÓÂ,ÅË¼ÌÕ÷#,µÈ.ÏÄ¼¾¸»ÓªÑø»¯œèºþÖÐ³ÁË®Ö²ÎïÈºÂäÖØ½¨¼°Ë®ÖÊ¾»»¯Ð§¹û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(10):9.
[5]Ö£×ãºì,ºú³¬,Íõ»ªÎ°,µÈ. 3ÖÖË®ÉúÖ²Îï¶Ô¸»ÓªÑø»¯Ë®ÖÊµÄ¾»»¯ÐÔÄÜ±È½Ï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(10):1147.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(8):1147.
[6] éªµÏ,ÁøÀö·Ò,ÕÅÑÇÀ×,µÈ. ÈË¹¤ÊªµØñîºÏÎ¢ÉúÎïÈ¼ÁÏµç³Ø¾»»¯Ë®ÖÊÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(9):1137.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(8):1137.
[7] ³ÂÁÕ,Àî³¿¹â,Àî·æÃñ,µÈ. Ë®ÉúÌ¬ÐÞ¸´Ö²ÎïÉú³¤ÌØÐÔ±È½ÏÓëÓ¦ÓÃÇ±Á¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2022,44(7):933.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):933.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2022-09-21