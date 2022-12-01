[1] 卢培利,黄睿思,洪蓉蓉,等. 反硝化厌氧甲烷氧化技术应用瓶颈与突破方向[J].环境污染与防治,2022,44(8):1085.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1085.
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 反硝化厌氧甲烷氧化技术应用瓶颈与突破方向()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1085
栏目:
综述
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 卢培利黄睿思洪蓉蓉李欣悦丁阿强
 1.重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室，重庆 400045；2.重庆大学环境与生态学院，重庆 400045
关键词:
反硝化厌氧甲烷氧化富集传质效率应用制约因素
文献标志码:
A
摘要:
 以甲烷为电子供体、硝酸盐和亚硝酸盐为电子受体的反硝化厌氧甲烷氧化（DAMO）过程可同时去除甲烷和氮素污染，在废水生物脱氮领域具有较好的应用前景。然而，DAMO微生物存在生长缓慢、富集难度高的问题，且该过程较低的气液传质效率也限制了它的实际应用。阐述了DAMO过程的基本生化反应与DAMO微生物，总结了目前制约DAMO技术工程化应用的关键性问题，并探讨了可能的解决方式与方向。

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更新日期/Last Update: 2022-09-21