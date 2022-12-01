以甲烷为电子供体、硝酸盐和亚硝酸盐为电子受体的反硝化厌氧甲烷氧化（DAMO）过程可同时去除甲烷和氮素污染，在废水生物脱氮领域具有较好的应用前景。然而，DAMO微生物存在生长缓慢、富集难度高的问题，且该过程较低的气液传质效率也限制了它的实际应用。阐述了DAMO过程的基本生化反应与DAMO微生物，总结了目前制约DAMO技术工程化应用的关键性问题，并探讨了可能的解决方式与方向。