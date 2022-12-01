[1] 侯登峰,张皓驰,李先宁. 微生物燃料电池对废水脱氮性能的影响因素综述[J].环境污染与防治,2022,44(8):1091.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1091.
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 微生物燃料电池对废水脱氮性能的影响因素综述()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1091
栏目:
综述
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 侯登峰张皓驰李先宁
 东南大学能源与环境学院，江苏 南京 210096
关键词:
 微生物燃料电池脱氮水处理含氮废水
文献标志码:
A
摘要:
 利用微生物燃料电池（MFC）进行废水脱氮无需维持高碳氮比，减少了废水生物脱氮对碳源的依赖，同时还能以电能形式回收部分能量。在研究MFC进行废水脱氮的过程中，许多因素调控或限制着MFC的脱氮性能。因此，详细综述了反应器构造、运行条件和微生物作用对MFC脱氮性能的影响，并在总结现有研究的基础上指出MFC脱氮的研究前景和面临的挑战。

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更新日期/Last Update: 2022-09-21