水产加工业作为高耗水行业，目前缺乏行业排污标准或管理规范，同时受企业规模及传统生产模式限制，存在着废水产量大、污染物排放浓度高、超标排放严重等问题。以舟山市水产加工业为例，通过对不同加工类型企业的生产废水排放特征进行深入分析，以行业污染减排为目标，以减少水资源使用量、降低污染物排放浓度为核心，针对废水排放存在的主要问题，分别从优化水资源利用方式、开展分质收集分类处理、提高企业污水预处理能力、优化污泥处理工艺、建立长效管控措施5个方面提出对策措施，以实现高氮磷废水减量化、资源化，为水产加工业的环境污染控制提供参考。