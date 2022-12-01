[1] 谷秀,王鹏,李子成,等. 舟山市水产加工业污水控制对策研究[J].环境污染与防治,2022,44(8):1097.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1097.
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 舟山市水产加工业污水控制对策研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年8期
页码:
1097
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-12-01

文章信息/Info

作者:
 谷秀王鹏李子成刘瑞志陈唯李雯雯
 1.国家环境保护河口与海岸带环境重点实验室，中国环境科学研究院，北京 100012；2.中国海洋大学食品科学与工程学院，山东 青岛 266071
关键词:
 水产加工业污染减排对策措施减量化资源化
文献标志码:
A
摘要:
 水产加工业作为高耗水行业，目前缺乏行业排污标准或管理规范，同时受企业规模及传统生产模式限制，存在着废水产量大、污染物排放浓度高、超标排放严重等问题。以舟山市水产加工业为例，通过对不同加工类型企业的生产废水排放特征进行深入分析，以行业污染减排为目标，以减少水资源使用量、降低污染物排放浓度为核心，针对废水排放存在的主要问题，分别从优化水资源利用方式、开展分质收集分类处理、提高企业污水预处理能力、优化污泥处理工艺、建立长效管控措施5个方面提出对策措施，以实现高氮磷废水减量化、资源化，为水产加工业的环境污染控制提供参考。

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更新日期/Last Update: 2022-09-21