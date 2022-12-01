对“十三五”期间中国环境行政处罚案件的分析表明，环境行政处罚案件数量和罚没款金额整体呈先升后降趋势，而单个案件的平均罚没款金额有所增加，案件数量地区差异较大；由于采取按日连续处罚措施存在执行难、程序复杂等原因，相关案件数量最少；违反大气污染防治管理制度的处罚案件数量和占比增加明显。建议今后继续保持严格执法，制止和震慑违法行为；修订完善相关配套规章制度，强化法制保障；关注新出现的生态环境违法行为类型，扩展生态环境执法广度。