[1] 杨雾晨,陈海嵩,徐敏云,等. “十三五”期间环境行政处罚案件特征分析[J].环境污染与防治,2022,44(8):1103.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(8):1103.
“十三五”期间环境行政处罚案件特征分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年8期
- 页码:
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1103
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2022-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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杨雾晨; 陈海嵩; 徐敏云; 崔莉妍
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1．生态环境部环境工程评估中心，北京 100012；2．武汉大学环境法研究所，湖北 武汉 430072
- 关键词:
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行政处罚; 案件特征; 环境执法
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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对“十三五”期间中国环境行政处罚案件的分析表明，环境行政处罚案件数量和罚没款金额整体呈先升后降趋势，而单个案件的平均罚没款金额有所增加，案件数量地区差异较大；由于采取按日连续处罚措施存在执行难、程序复杂等原因，相关案件数量最少；违反大气污染防治管理制度的处罚案件数量和占比增加明显。建议今后继续保持严格执法，制止和震慑违法行为；修订完善相关配套规章制度，强化法制保障；关注新出现的生态环境违法行为类型，扩展生态环境执法广度。
更新日期/Last Update:
2022-09-21